İHÜ’nün Yeni Külliyesinin kapılarının ilk kez ziyaretçilere açacağı tanıtım günlerine aday öğrenciler ve aileleri, kulliyensenin.ihu. edu.tr web sitesinden randevu alıp katılım için başvuruda bulunabilecek.

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) üniversite tercihi öncesi aday öğrencilerin en doğru tercihi yapabilmeleri için 4-14 Ağustos tarihleri arasında ‘İHÜ Tercih Tanıtım Günleri’ etkinliği düzenleyecek. Tercih Tanıtım Günleri kapsamında profesyonel isimlerden öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti de verilecek. Tercih danışmanları aday öğrencilerin seçmeyi düşündükleri meslekler hakkında bilgi verirken, kendileri için en uygun ve doğru tercihleri yapabilmeleri noktasında aday öğrencilere destek verecekler. Öğrenciler ayrıca bizzat ilgi duydukları bölümlerin hocalarıyla da tanışma imkanı bulup, İHÜ akademisyenlerinden lisans dersleri, dil eğitimleri ve staj imkânları hakkında bilgi alma fırsatına sahip olacaklar. Tanıtım ekibinin İHÜ’nün eğitim, yurt, burs ve sosyal-kültürel-sportif imkânları ile ilgili detaylı bilgilendirme yapacakları Tercih Tanıtım Günleri’nde, aday öğrencilerin, çift anadal ve yandal olanakları, İHÜ’nün yurt dışı bağlantıları ve bölümlerine ilişkin tüm soruları da yanıt bulacak. Aday öğrenciler ayrıca, kısa bir süre önce kendileriyle benzer süreçleri yaşamış İHÜ öğrencileri ile de tanışarak, İbn Haldun Üniversitesi’nde öğrenci olmanın anlamını ilk ağızdan dinleme fırsatı bulacaklar. İHÜ aynı etkinlikte, önümüzdeki eğitimöğretim yılında hizmete girecek olan ‘Yeni Külliyesi’nin de kapılarını ilk kez açmış olacak.

Pandemiye karşı tedbirler en üst düzeyde planlandı

Tercih Tanıtım Günleri’nde, yaşanan pandemi süreci dolayısıyla aday öğrencilerin ve ailelerinin sağlıkları düşünülerek, giriş ve çıkışlarda ve tüm görüşmelerde gereken tedbirler en üst düzeyde planlandı. Her yarım saatte bir en fazla 4 aile kabul edilecek. Tanıtım günleri boyunca okulun bünyesindeki sağlık çalışanları hizmet verecek. Girişte ateş ölçümü yapılacak. Ana girişte ve bina girişlerinde dezenfektanlar yer alacak. Ücretsiz olarak maske sunulacak, maske takmadan dolaşıma müsaade edilmeyecek. Ayrıca Külliye’de ziyaretçiler için ikram ve dinlenme alanları da oluşturulacak. Aday öğrenciler ve aileleri, kulliyensenin.ihu.edu.tr web sitesinden randevu alıp İHÜ Tercih Tanıtım Günleri’ne katılım için başvuruda bulunabilecekler. İHÜ Tercih Tanıtım Günleri’ne katılım için İstanbul’un tüm merkezi noktalarından İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi’ne servislerle ulaşım imkanı sağlanacak.

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