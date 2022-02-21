İBDA mazlumu Çileli’ye 28 Şubat’ı hortlatan dava

YAVUZ SELİM İSTANBUL

28 Şubatçı zorbaların zindanlara doldurup işkence uyguladığı İBDA fikriyatının öncüsü Salih Mirzabeyoğlu ve dava arkadaşlarının “çilesi” bitmiyor. 28 Şubat mağdurlarından Gazeteci Yazar Burak Çileli hakkında, Mirzabeyoğlu’nun kitabından alıntı yaparak gerçekleştirdiği konuşma sebebiyle manidar zamanlamayla ceza davası başlatıldı.

13 sene zindanda geçti

Uyduruk “İBDA-C terör örgütü” davası kapsamında 13 yılını cezaevlerinde geçiren, dosyanın baştan sona kumpas olduğunun ortaya çıkması üzerine Mirzabeyoğlu gibi tahliye olarak hakkında beraat kararı verilen Burak Çileli’ye, bir Youtube canlı yayınında sarf ettiği sözlerden dolayı dava açıldı. Salih Mirzabeyoğlu’na cezaevinde uygulanan işkenceleri anlattığı programda, Mirzabeyoğlu’nun kitabından alıntı yaparak ismine yer verdiği Cezaevi Müdürü D.A.’nın şikayetçi olması üzerine Çileli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma dava dönüştü. “Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Gösteme” suçlamasıyla sanık durumuna düşen Çileli, 2021/401 Esas No’lu dosya kapsamında İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

Takipsizlik beklerken

Akit’e konuşan Burak Çileli, takipsizlik bekledikleri soruşturmanın ceza davasına dönüşmesinin gözdağı olduğunu söyledi. Çileli, 28 Şubat’ın 25’inci yıl dönümünün yaklaştığı süreçte kendisi hakkında başlatılan ceza davası ile vesayet odaklarının 28 Şubat’ı yeniden hortlatma girişiminde bulunduğunu kaydetti. Davada kendisi aleyhine sürekli “Anayasal düzeni zorla değiştirmeye kalkışmak/İBDA-C suçundan bir dönem hüküm giymiş” ifadesine yer verildiğine işaret eden Çileli, “Yargılanıp bağımsız mahkeme tarafından beraat ettiğim dosya üzerinden bu dava dosyasında açıkça itham ediliyorum. Bu hukuksuzluğun 28 Şubat’ın yıl dönümüne getirilmiş olması tesadüf değildir. Eski günlerin özlemini duyan vesayet odaklarının verdiği bu işaret fişeği, zulme hazır olduklarını, ilk fırsatta Müslüman Anadolu insanının tek bir sözüne, en küçük bir faaliyetine karşı nasıl yaklaşım göstereceklerini gösteriyor. 28 Şubatlara direnmeyi ve zalimlerin hangi zulümleri yaptıklarını anlatmamızı engellemeye çalışıyorlar” dedi.

Mirzabeyoğlu'na ait

Çileli, “FETÖ tasfiye olduktan sonra bürokraside yer almaya çalışan statükocular, mevcut yapıyı ve mevzuatı bizlerin aleyhine işletebilecek şekilde faaliyet yürütüyor. Salih Mirzabeyoğlu, eserlerinde kendisine zihin kontrolü işkencesinde bulunan kişileri kitaplarında isim vererek yazdı. O yazılar Baran Dergisi’nde de yayınlandı. Bu aşamalarda bu bilgilere karşı hiçbir soruşturma açılmadı. Ancak ben bu bilgileri bahse konu Youtube yayınında iktibas edince hakkımda şikayet üzerine ceza davası başlatıldı. Gazeteci Bahattin Çağdaş’ın Youtube kanalındaki 4,5 saatlik videomdaki bu ifadeler büyük ölçüde Mirzabeyoğlu’nun kitaplarındaki söylemleriydi. Mirzabeyoğlu’nun kendisine işkence edenler arasında ismini zikrettiği Ümraniye Cezaevi 2. Müdürü D.A. hakkımda suç duyurusunda bulundu. 1,5 sene önce başlayan bu soruşturmada biz takipsizlik beklerken ceza davası açıldı” şeklinde konuştu.

Hâlâ aynı ifadeler

Çileli, sözlerini şöyle tamamladı: “Dava ile ilgili Emniyet ile yargı arasındaki yazışmalarda geçmişte beraat ettiğim İBDA davalarına sürekli vurgu yapılıp “İBDA-C terör örgütü”, “İBDA-C suçundan bir dönem hüküm giymiş” gibi ifadeler kullanılmış. FETÖ’nün etkin olduğu zamanlarda oluşturulan ve hemen hepsi yeniden yargılama sonucu beraatle sonuçlanan davalara böylesine atıf yapılması normal değil. Yıllar sonra bize yeniden 90’lı yılları hatırlatan bu dava 28 Şubat’ı hortlatma girişimidir.”