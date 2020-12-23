İBB’ye Türkçe Kur’an ve kadın semazen tepkisi

Yeni Akit Ankara

Kur’an’ın Türkçe okutulduğu törende, semazenlerin kadın-erkek birlikte sahne aldığı gösterilere tepki yağdı.

Tek Parti hevesi

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, şunları dile getirdi: “İBB’nin sözde Mevlana’yı anma etkinliğinde yaşanan skandal görüntüler gösteriyor ki maksat Şeb-i Arus töreni düzenlemek değil. Amaçları uzun yıllar bu millete dayattıkları Türkçe ezan, Türkçe Kur’an uygulamasını tekrar uygulamak. Bu millet inancını gereği gibi yaşayabilmek için çok bedeller ödedi, çok badireler atlattı. CHP’nin köhnemiş zihniyetinin yeniden hortlamasına o karanlık günlere dönülmesine bu millet müsaade etmeyecektir.” Mevlana’nın yalnızca bizim değil tüm dünyanın saygı duyduğu büyük bir alim olduğunu belirten Güldemir, şöyle devam etti:

Amaç Şeb-i Arus değil

“Mevlana denilince akla ilk gelen hoşgörüdür. Ne yazık ki Mevlana’nın vuslat gecesinde sözde tören düzenleyenlerin yüce Kitabımızı nüzulünü aykırı bir şekilde özünden kopararak kadın-erkek semazenlerin birlikte gösterisi eşliğinde Türkçe olarak okutması, Hz. Mevlana’ya Yüce Kitabımıza ve bu millete yapılan büyük bir saygısızlıktır, haddini bilmemezliktir.”

Programda Mevleviliğin 700 küsur senedir devam eden bütün kurallarının yerle bir edildiğine dikkati çeken Güldemir, sözlerini şöyle tamamladı:

Bu millet izin vermez

“Bu millet CHP’nin baskıcı despotik, inançları yaşanmaz hale getiren politikalarını çok iyi bilir. Kimse o günlere öykünmesin. Özlemini çektiğiniz o günlere geri dönülmesine bu millet asla izin vermeyecektir.”