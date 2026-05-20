İBB'nin tahsilat şebekesi deşifre oldu! 'İmamoğlu'nun yeğenine 3 milyon TL ödedim'

İBB iştiraklerinden Ağaç A.Ş.’ye yönelik yürütülen dev yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında, tutuklanan Han İnşaat’ın sahibi Orhan Yıldırım’ın savcılık ifadesi yer yerinden oynattı.

Belediyeden milyonlarca liralık alacağını tahsil edemeyince Dilek İmamoğlu’nun yeğeni Derya Dağdeviren ve eşi Murat Dağdeviren tarafından kurulan paravan bir tahsilat mekanizmasının ağına düştüğünü belirten Yıldırım, "Çocuğunun okul masrafından çiftlik tadilatına kadar toplamda 3 milyon TL ödedim" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB iştiraki Ağaç A.Ş. soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen iş insanı Orhan Yıldırım, savcılık makamına verdiği resmi ifadede yerel yönetimdeki ihale ve finans çarkının arka planını itiraf etti.

BELEDİYE DEĞİŞİNCE ALACAKLAR KİLİTLENDİ: PARAVAN TAHSİLAT MEKANİZMASI NASIL KURULDU?

2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetiminin değişmesiyle birlikte, kurumdan olan milyonlarca liralık alacaklarını tahsil etmekte çok ciddi ve kasıtlı bürokratik engellerle karşılaştığını belirten Yıldırım, ilk etapta kendisine alacaklarından vazgeçmesi karşılığında Maltepe’de özel bir firmanın elinde kalan ve satılamayan dairelerin takas olarak teklif edildiğini söyledi.

Bu usulsüz teklifi kabul etmemesi üzerine hak edişlerinin tamamen durdurulduğunu ifade eden tutuklu müteahhit, içeride kalan yaklaşık 30 milyon TL'lik hayati alacağını kurtarabilmek adına belediye koridorlarında gayriresmi olarak inanılmaz bir güce sahip olan siyasi akraba çevresine sığınmak zorunda kaldığını aktardı.

OKUL MASRAFLARINDAN ÇİFTLİK TADİLATINA: İMAMOĞLU AİLESİNİN YAKINLARINA MİLYONLUK AKIŞ

Müteahhit Orhan Yıldırım’ın ifadesinde en çok dikkat çeken ve adli birimleri harekete geçiren kısım ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun birinci derece akrabalarıyla kurulan kirli para trafiği oldu.

Dilek İmamoğlu’nun yeğeni Derya Dağdeviren ve onun eşi Murat Dağdeviren’in belediye iştirakinde hiçbir resmi veya hukuki sıfatı bulunmamasına rağmen yönetim üzerinde mutlak bir ambargoya sahip olduğunu keşfettiğini söyleyen Yıldırım, durumu Murat Dağdeviren’e açtığını belirtti.

DİLEK İMAMOĞLU'NUN ABİSİNİN KIZI VE EŞİNE 3 MİLYON TL GÖNDERDİ

Dağdeviren’in kendisine "Onlar sıkıntı değil, ben senin içerideki tüm alacaklarını halleder, kurumdan çatır çatır alırım" diyerek açıkça nüfuz ticareti teklif ettiğini itiraf eden Yıldırım, "Başta borç olarak gönderdiğimi düşündüğüm paralar, zamanla resmi bir haraç ve tahsilat mekanizmasına dönüştü. Tam 16 ay boyunca Murat Dağdeviren’in çocuğunun tüm özel okul masraflarını şirketim üzerinden karşıladım. Bununla da yetinmediler; Silivri’deki lüks çiftlik evlerinin tadilat işleri için kendilerine elden destelerle nakit para verdim. Alacaklarımı peyderpey alabilmek karşılığında bu aile yakınlarına toplamda 3 milyon TL’ye yakın haksız nakit akışı sağladım" diyerek şantaj ve rüşvete dayalı tahsilat ağını ifşa etti.

"SEÇİM DESTEĞİ ADI ALTINDA KAZANCIMIN YÜZDE 10'UNU İSTEDİLER"

Soruşturma dosyasındaki iddialar sadece aile yakınlarının şahsi menfaatleriyle sınırlı kalmadı; yerel seçimlerin finansmanı için kamu müteahhitlerine uygulanan organize baskılar da gün yüzüne çıktı. Tutuklu sanık Orhan Yıldırım, 2023 yılının son aylarına doğru Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas tarafından bizzat makama çağrıldığını ve burada dehşet verici bir şantajla karşı karşıya kaldığını iddia etti.

SEÇİM DESTEĞİ ADI ALTINDA 4 MİLYON TL ZORUNLU RÜŞVET

Genel Müdür Sukas’ın kendisine, "2024 yerel seçimleri kapıda ve yukarıdan, genel merkezden üzerimizde çok ciddi ve ağır bir nakit baskısı var. Seçim desteği adı altında bugüne kadar kurumumuzdan aldığın işlerin toplam bedeli olan 40 milyon TL'nin yüzde 10'unu, yani net 4 milyon TL'yi nakit olarak bize teslim etmek zorundasın" dediğini ileri sürdü.

Bu kirli teklifi reddettiğinde ise içeride kalan son 17-18 milyon liralık hak edişinin kasıtlı olarak kilitlendiğini ve ticari olarak batırılmakla tehdit edildiğini belirten Yıldırım'ın ifadeleri doğrultusunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB iştiraklerindeki "yüzde 10 seçim komisyonu" iddialarını araştırmak üzere Ali Sukas ve ilgili bürokratlar hakkında teknik takip ve mal varlığı incelemesi başlattı.

Kaynak: Yenişafak