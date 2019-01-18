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İBB’nin çocuk meclisi tatil gezi programına dönüşecek

Çocuk meclisi tatil gezi programına dönüşecek! İBB’nin çocuk meclisi üyeleri yarı yıl tatilinde kültürel etkinlikler, spor aktiviteleri ve gezilerle dolu bir dizi etkinlik geçirecek.

18 Ocak 2019 Cuma 19:46
İBB’nin çocuk meclisi tatil gezi programına dönüşecek

Çocuk meclisi tatil gezi programına dönüşecek! İBB’nin çocuk meclisi üyeleri yarı yıl tatilinde kültürel etkinlikler, spor aktiviteleri ve gezilerle dolu bir dizi etkinlik geçirecek.

Çocuklar tatilde bol bol gezip öğrenecek

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi, yarıyıl tatili dolayısıyla üyeleri için bir dizi etkinlik hazırladı. Yüzlerce çocuğun katılacağı etkinlikler, müze ziyaretleri, akvaryum gezileri, spor etkinlikleri ve Osmanlı Arşivleri gezi programlarından oluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çocuk Meclisi, öğrencilerin yarıyıl tatilini dolu dolu geçirmeleri için bir dizi etkinlik düzenliyor. İBB Çocuk Meclisi üyeleri tatil etkinliklerine bugün İBB Silivrikapı Buz Pisti’nde buz pateni deneyimi yaşayarak başlayacak. 9 gün sürecek etkinlikte öğrenciler, uzman eğitmenlerden ders alarak buz üzerinde kaymanın heyecanını yaşayacaklar.

İBB Çocuk Meclisi üyeleri kültürel etkinlikler kapsamında müze ziyaretleri de gerçekleştirecek. Aşiyan Müzesi, Miniatürk, Yerebatan Sarnıcı ve Panaroma 1453 Tarih Müzesi’ni ziyaret edecek öğrenciler ayrıca Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı müze alanını da gezecekler. Çocuklar burada Osmanlı dönemine ait fermanları, beratları, padişah hatlarını, haritaları, antlaşmaları, paraları, resimler ve daha birçok tarihi objeyi görebilecekler. 

İBB Çocuk Meclisi üyeleri, etkinlikler kapsamında İstanbul Sea Life Akvaryum’a giderek unutamayacakları bir gün geçirecekler. Yüzlerce balık türü ve çeşitli canlıları yakından görme fırsatı bulacak çocuklar ayrıca Amazon Yağmur Ormanları’nın atmosferini de keşfetme imkanı bulacaklar.

 

 

 

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 19:46
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