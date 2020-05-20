İBB'den reklamı kapan TELE1'den bir yağcılık daha!

Koronavirüs salgını sürecinde ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlara İGDAŞ'ın fahiş faturaları ile darbe vuran CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin bu paraları yandaş televizyon kanallarına aktardığı ortaya çıkmıştı. O kanallardan biri olan TELE 1'e konuk olan İmamoğlu, programın sunucusu Sedef Kabaş tarafından 'bu kadarına da pes'dedirten türden yağlı cümlelerle pazarlandı.

Skandalın ardından TELE1'den bir yıkama yağlama daha yapıldı.

'İmamoğlu'ndan büyük proje' dediler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temizlenen Haliç'i temizlemeye başladığını duyuran İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapılan çalışmanın videosunu da sosyal medya hesabından paylaşmıştı. İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu ise "Kokuşmuş bir bataklık olarak bıraktıkları Haliç'i alıp, 25 yılın sonunda yunusların yaşadığı bir yaşam alanı olarak teslim ettik. 'İstanbul 1 ay bile hizmetsizliği kaldırmaz' demiştik. Haliç'te oluşan 400 bin m3 çamur İstanbul'un 10 ayının sadece PR ile geçtiğini gösteriyor." ifadelerini kullanmıştı.

TELE1'den cilalama geldi

Erdoğan tarafından temizlenen Haliç'i temizlediğini duyuran İmamoğlu'na, İBB'den reklamı kapan TELE1'den ise cilalama yapıldı.

TELE1, "İmamoğlu’dan büyük proje" başlığıyla verdiği haberde, Haliç'in yılların sorunu olduğunu iddia etti.