İBB'den çok tehlikeli üst geçit ihmali!

İstanbul'da toplu taşıma sisteminde yaşanan aksaklıklar, yaya erişimine de sirayet etti. Daha önce tasarruf adı altında metro, metrobüs ve tramvayların yürüyen merdiven ve asansörlerini kapatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, ardından toplu taşımadaki sesli ve görsel uyarı sistemlerini kapattı. İBB, bu kez de Kartal D-100 karayolu üzerinde bulunan üst geçidin tadilatını unuttu.

Kartal E-5 Karayolu üzerinde yer alan üst geçitte onarıma başlayan İBB, çalışmaları yarım bıraktı. 6 ay önce etrafı kapatılan, betonları dökülmüş ve demirleri paslanmış olan üst geçitte aylardır herhangi bir çalışma yapılmadı. AK Parti İBB Meclis Üyesi Nizamettin Altınbaş, vatandaşların hayatının tehlikeye atıldığı üst geçidin son görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. İBB yönetiminin üst geçit tadilatını unuttuğunu ifade eden Altıntaş, "Sevgili İstanbullular... Burası Kartal E-5 karayolu üzerinde bulunan bir üst geçit. İBB 6 ayı aşkın bir süredir üst geçidin bakımını yaptığını iddia ediyor. Ancak ne bakım, ne onarım, ne de tadilat var... Hiçbir hareket yok. Yolun bir şeridi bu şekilde kapatılmış ve böylece bekletilmekte. Hem trafik sorunu artmakta, hem de riskli durumdaki üst geçidi insanlar kullanmaya devam etmekte. İBB hâlâ işlemlere başlamıyor. Üst geçit kaderine terk edildi" dedi.

72.3 MİLYONLUK İHALE

İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Avukat Murat Türkyılmaz ise üst geçidin yapımı için 2020 yılı bütçesinde 97 milyon 344 bin TL ayrıldığını belirtti. 2021 yılında üst geçidin yapımı için onay alındığını ve 26 Temmuz 2021'de ihaleye çıkıldığını ifade etti. 72 milyon 308 bin 792 TL'ye ihalenin sonuçlandığını aktaran Türkyılmaz, "750 gün ihale süreci olan iş için 6 aydır boş alana reklam asmak dışında bir gelişme yok" diye konuştu.