0553 313 94 23

İBB'den 15 Temmuz Demokrasi Otogarı yönetimine ihtarname! "3 gün içinde boşaltın"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, işletme sözleşmesi dolan Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı işletmesinin 3 gün içinde kendilerine teslim edilmesi için mevcut yönetime ihtarname gönderdi.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:46
İBB'den 15 Temmuz Demokrasi Otogarı yönetimine ihtarname! "3 gün içinde boşaltın"

İstanbul'da Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın otoparklarının kısa süre önce İBB şirketlerinden İSPARK'a devredilmesinin ardından bir gelişme daha yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), işletme sözleşmesi dolan otogarın işletmesinin 3 gün içinde kendilerine teslim edilmesi için mevcut yönetime ihtarname gönderdi. İhtarnamede "Tarafınızca yapılan otogar işletmeciliğinin 3 gün içinde sonlandırılarak belediyemize teslim etmeniz gerekmekte olup aksi takdirde 2886 sayılı kanunun 75. maddesine göre mülki idare amirliğince tahliye edileceksiniz" denildi.

25 yıllık sözleşme

Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın otoparkı, İBB Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda yargı sürecinin tamamlanmasının ardından 8 Ağustos günü resmen İBB şirketlerinden İSPARK'a devredilmişti. Otogarı işleten Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği ile Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş'nin 25 yıllık işletme sözleşmesinin 5 Mayıs 2019 günü dolmasının ardından güvenlik ve hijyen sorunları yaşanan otogarın nasıl ve kim tarafından işletileceği akıbetinin ne olacağı tartışma konusuydu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun taşınacağını ve teknoloji merkezine dönüştürüleceğini açıkladığı Bayrampaşa Otogarı için 23 Ağustos günü yeni bir adım daha atıldı.

"Teslim etmezseniz siz sorumlusunuz"

Sözcü'de yer alan habere göre, Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği ile Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'ye belediye başkanı adına İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı İrşadi Akbaş imzalı ihtarname çekildi. 23 Ağustos tarihli ihtarnamede Bayrampaşa'da yaklaşık 230 dönümlük arazi üzerinde otogar kompleksinin işletilmesine dair İBB ile ilgili dernek ve şirket arasında düzenlenen 29 Aralık 1987 onay tarihli işletmecilik sözleşmesinin süresinin 5 Mayıs 2019 tarihinde sona erdiği kaydedildi. İhtarnamede "Bu itibarla sözleşmenin 05.05.2019 tarihinde sona ermesi nedeniyle Büyük İstanbul Otogarı'nın işletmeciliğinden doğan haklarımız saklı kalmak kaydıyla tarafınızca yapılan otogar işletmeciliğinin 3 gün içinde sonlandırılarak belediyemize teslim etmeniz gerekmekte olup aksi takdirde 2886 sayılı kanunun 75. maddesine göre mülki idare amirliğince tahliye edileceğiniz ve doğacak her türlü zarardan tarafınızın sorumlu olacağı hususunu ihtaren tebliğ ederim" denildi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:46
  1. Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı
  2. İSPARK
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
  4. İBB Meclisi
  5. Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği
  6. Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş
  7. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
  8. teknoloji merkezi
  9. Bayrampaşa Otogarı
  10. İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı İrşadi Akbaş
  11. otogar kompleksi
  12. Büyük İstanbul Otogarı

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş33 dk önce
    millet nereden binecek otobüslere. chpkk milleti düşünmüyor
  • GerçekGerçek45 dk önce
    Birazda chp çalışsın bu ülke için bakalım nasıl bir çalışma olacak.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bin 900 öğrenciye sağlıklı nesiller etkinliği düzenlendi
  1. Bin 900 öğrenciye sağlıklı nesiller..
  2. Sakarya'da silahlı kavga: 1 yaralı
  3. Finkelstein: İsrail, bir katil devlet!
  4. Milli Eğitim Bakanlığı, eski eşi..
  5. Hisarcık’ta park halindeki otomobilde..
  6. Şuhut’ta Zafer Haftası etkinlikleri..
  7. Chelsea, Lampard'la ilk galibiyetini..
  8. Terör örgütü PKK'nın yola tuzakladığı..
  9. Antalya'da var mı yapılan yapılacak..
  10. Futbol takımları kamp sürecinde..
  11. İran Amerika'nın füze denemesini kınadı!
  12. Emine Bulut cinayeti
  13. GÜNCELLEME - İzmir'de orman yangını
  14. MSB açıkladı: 3 yılda 3 bin terörist..
  15. Türkiye Süper Enduro Şampiyonası
  16. Muğla Tarihi Dünyaya Anlatıldı
  17. Türkiye 2019 Ulusal Tur Tavla..
  18. "Bağlılık Aslı" Türkiye'nin Oscar..
  19. Beşiktaş'tan Quaresma açıklaması
  20. Binali Yıldırım’dan THK’ya: “Uçak..
Melih Gökçek'ten bomba paylaşım! Başkanlığı kesin düşer
Melih Gökçek'ten bomba paylaşım! Başkanlığı kesin düşer
İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'

Günün Karikatürü

24 Ağustos 2019
Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!