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Dünya İsrail’in Gazze saldırılarında 5 Filistinli hayatını kaybetti
Dünya

İsrail’in Gazze saldırılarında 5 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail’in Gazze saldırılarında 5 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzey ve orta kesimlerine sabah saatlerinden itibaren düzenlediği saldırılarda, aralarında bir baba ile kızının da bulunduğu 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yerel ve sağlık kaynaklarının aktardığı bilgilere göre İsrail ordusu, ateşkese rağmen sivillerin bulunduğu alanlar ile yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı sığınma merkezlerini hedef aldı.

SIĞINMA MERKEZİNE TOPÇU SALDIRISI

Deyr el-Belah kentinde yerinden edilenlerin sığındığı Havle Okulu’na düzenlenen topçu saldırısında bir çocuk yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Aksa Şehitleri Hastanesi kaynakları, Salahaddin Caddesi’ndeki okulun bir sınıfına top mermisi isabet ettiğini, saldırı sırasında çocuklar ile diğer sivillerin uyuduğunu bildirdi.

İHA SALDIRILARINDA BABA VE KIZI ÖLDÜ

Gazze kentinin batısındaki En-Nasr Mahallesi’nde bir otomobilin İsrail’e ait insansız hava aracıyla hedef alınması sonucu yoldan geçen Yusuf Akkile ile kızı Vefa hayatını kaybetti.

İletişim Kavşağı yakınlarında sivillerin toplandığı alana gerçekleştirilen başka bir İHA saldırısında ise bir Filistinli yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı.

Gazze kentinin merkezindeki Filistin Stadyumu yakınlarında İsrail askerlerinin ateş açması sonucu ağır yaralanan bir genç de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ŞATİ MÜLTECİ KAMPI DA HEDEF ALINDI

Gazze’nin batısındaki Şati Mülteci Kampı’nda sivillerin bulunduğu bölgeye düzenlenen İHA saldırısında 4 Filistinli orta ve ağır derecede yaralandı.

ATEŞKES İHLALLERİNDE CAN KAYBI 1344’E ÇIKTI

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, İsrail’in ateşkes ihlalleri nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1344’e, yaralıların sayısı ise 4 bin 481’e yükseldi.

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