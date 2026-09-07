‘Dünya Okuryazarlık Günü’ öncesi çarpıcı tespit! Yapay zeka eğitimde eşitliği bozuyor!
Dünyada okuma yazma bilmeyen 739 milyon genç ve yetişkin bulunurken yapay zeka teknolojilerine erişimde eşitsizlik, okuryazarlık açığını derinleştiriyor. 8 Eylül, "Dünya Okuryazarlık Günü" öncesi çarpıcı tespitlerde bulunan UNESCO, dünyanın üçte birinin internete erişimi olmaması ve en gelişmiş yapay zeka modellerine yalnızca altyapıya, dil avantajına ve ücretli aboneliğe sahip olanların erişebilmesinin okuryazarlık açısından riskli olabileceğini açıkladı.