‘Dünya Okuryazarlık Günü’ öncesi çarpıcı tespit! Yapay zeka eğitimde eşitliği bozuyor!

Okuryazar olmayan yetişkinlerin 225 milyonu Sahra Altı Afrika'da, 347 milyonu Güney Asya'da bulunuyor. Bu iki bölge, dünyada okuryazar olmayan yetişkin nüfusunun yüzde 77'sinden fazlasına ev sahipliği yapıyor. Öte yandan okuryazar olmayan yetişkin nüfusun yüzde 63'ünü kadınlar oluşturuyor. Düşük ve orta gelirli ülkelerde ise her 10 çocuktan 4'ü okuma becerisinde asgari düzeye ulaşamıyor.