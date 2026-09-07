Eğitimli sürücüler revaçta Lojistikçiler üniversiteli tır şoförü peşinde
Lojistik Hizmet Sağlayıcılar Derneği (LOJİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kayıhan Özdemir Turan, Türkiye'nin artan taşımacılık faaliyetleriyle birlikte nitelikli tır sürücülerine duyulan ihtiyacın da arttığını belirterek, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde hayata geçirilen Karayolu Yük Taşıtı Sürücülüğü Programı ile sektöre üniversite eğitimi almış sürücüler kazandırılmasının hedeflendiğini söyledi LOJİDER Yönetim Kurulu Başkanı Turan, kara yolu taşımacılığında hem ulusal hem de uluslararası boyutta sürücü açığının uzun yıllardır sektörün gündeminde olduğunu ifade etti.