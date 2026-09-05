Seksenler'in Ergün Plak'ı Serhat Kılıç evinde ölü bulundu! Serhat Kılıç kimdir, neden öldü?

Edinilen son dakika bilgilerine göre, İstanbul Kağıthane'deki evinde yaşayan ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'tan yaklaşık 1-2 gündür haber alınamıyordu. Durumdan şüphelenen kız arkadaşının eve gitmesi üzerine acı gerçek ortaya çıktı. Kılıç, evindeki koltuk üzerinde hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 51 yaşındaki usta sanatçının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, ünlü oyuncunun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi incelemelerinin ardından netlik kazanacak.

SETE ÇIKAMADAN GELEN ACI VEDA

Geçtiğimiz günlerde TRT 1'in fenomen dizisi Teşkilat'ın yeni sezon kadrosuna dahil olduğu açıklanan Serhat Kılıç, boyun fıtığı rahatsızlığı nedeniyle aksiyon sahnelerinde yer alamayacağı için projeden üzülerek ayrılmak zorunda kalmıştı. Fizik tedavi sürecine başlamaya hazırlanan ünlü oyuncudan gelen bu ani vefat haberi, sanat camiasını ve hayranlarını yasa boğdu.

SERHAT KILIÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Magazin ve tiyatro dünyasının ünlü ismi Serhat Mustafa Kılıç, 8 Temmuz 1975 tarihinde Ankara’da doğdu. 1998 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden yüksek şeref öğrencisi olarak mezun olan Kılıç, uzun yıllar Devlet Tiyatroları bünyesinde çok sayıda oyunda sahne aldı.

Televizyon dünyasında ise asıl çıkışını “Seksenler” dizisindeki mahalle esnafı “Ergün Plak karakteriyle yaptı. Kendine has tarzı, replikleri ve oyunculuk performansıyla Türk televizyon tarihinin en ikonik karakterlerinden birini oynadı.

Rol Aldığı Önemli Yapımlar:

Seksenler(Ergün Plak)

Söz (Çolak)

Kuruluş Osman (Mihael Kosses)

Ezel (Selim Uğurlu)

Kış Uykusu (İmam Hamdi - Cannes Film Festivali Ödüllü Film)