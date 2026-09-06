Enkaz altında onlarca kişi aranıyor! Öğrenci yurdu çöktü

Delhi Üniversitesi’nin South Campus bölgesine yakın Satya Niketan’da bulunan bir öğrenci konaklama binası, pazar öğleden sonra büyük bir gürültüyle çöktü.

5 katlı bina yerle bir oldu

“Hostel Daze” adıyla bilinen binanın yaklaşık 40-50 yıllık olduğu belirtildi. Yerel kaynaklara göre binanın bodrum katında çalışma yapıldığı sırada çökme meydana geldi. Olayda en az 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Görgü tanıkları, enkaz altında 30 ila 40 kişinin kalmış olabileceğini söylerken, yetkililer net sayının henüz doğrulanmadığını açıkladı.

Satya Niketan, öğrenci konaklama yerleri, pansiyonlar ve küçük işletmelerin yoğun olduğu bir bölge. Binanın bulunduğu dar sokaklar nedeniyle itfaiye, ambulans ve arama kurtarma araçlarının olay yerine ulaşmakta zorlandığı aktarıldı.

Çevredeki vatandaşlar, ekipler gelmeden önce enkazdan ses gelip gelmediğini anlamaya çalıştı. Bazı kişiler elleriyle ve bulabildikleri basit araçlarla molozları kaldırarak kurtarma çalışmalarına yardım etti.

Odalar öğrencilerle doluydu

Çöken binada yaklaşık 15 oda bulunduğu, odalarda genellikle 2-3 öğrencinin kaldığı belirtildi. Zemin katta ise bir medikal dükkanın faaliyet gösterdiği aktarıldı.

Bodrumdaki çalışma mercek altında

Delhi polisi, çökme sırasında bodrum katında inşaat çalışması yürütüldüğünü açıkladı. Polis, bina sahibinin bulunması için ekipler oluşturdu.