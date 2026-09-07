  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Girne’deki gemi faciasında yeni haber! Enkazda 6. naaşa ulaşıldı 48 saatte 59 gemi geçti! Hürmüz Boğazı’nda risk seviyesi: Yüksek Evinde ölü bulunmuştu! Serhat Kılıç’ın son görüntüleri ortaya çıktı Örtü yangını ormana sıçradı! O ilimizde alevler 800 dönümü sardı! Siyonist katilden alçakça tehdit! Eli kanlı Netanyahu'dan İran'a gözdağı ve küstah sözler! BM'ye flaş çağrı! Gerçek dünya haritasını artık düzenleyin Trabzonspor evinde gol oldu yağdı MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: MHP Cumhurbaşkanı adayını belirledi. Adayımız… Siyonist kafadan skandal çağrı! ABD’deki Yahudi zirvesinde İslam düşmanlığı tavan yaptı! Cumhurbaşkanı yardımcısından erken seçim açıklaması! Seçim tarihi öne çekilecek mi?
Gündem Muğla'da tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan 9 FETÖ’cü yakalandı
Gündem

Muğla'da tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan 9 FETÖ’cü yakalandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Muğla'da tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan 9 FETÖ’cü yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında durdurulan teknede, yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen 9 FETÖ zanlısı ile 1 kaptan ve 2 çocuk olmak üzere 12 kişi yakalandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, örgüt üyeliği suçundan haklarında işlem yapılan ve dosyaları istinaf aşamasında bulunan şüphelilerin yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları tespit edildi.

FETÖ zanlılarının Rusya bayraklı "Peter Pan" isimli tekneyle Datça ilçesi açıklarında uluslararası sulara yakın bölgede bulunduklarının belirlenmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekiplerce durdurulan teknede, 9 FETÖ mensubu ve 2 çocuk ile tekne kaptanı yakalandı.

Yakalanan 9 şüpheli hakkında, mevcut FETÖ/PDY dosyaları kapsamında yürütülen yargılamadan ayrı olarak, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya teşebbüs ettikleri iddiasıyla ilgili de adli işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan tekne kaptanı hakkında ise terör örgütüne yardım etme ve göçmen kaçakçılığı suçlarından soruşturma başlatıldı, 2 çocuk ise aile yakınlarına teslim edildi.

10 yıldır aranan FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı Gündüz öğretmen geceleyin kadınlar imamı!
10 yıldır aranan FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı Gündüz öğretmen geceleyin kadınlar imamı!

Gündem

10 yıldır aranan FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı Gündüz öğretmen geceleyin kadınlar imamı!

Firari FETÖ'cü yakalandı
Firari FETÖ'cü yakalandı

Gündem

Firari FETÖ'cü yakalandı

FETÖ’cü babalar Kemal Batmaz ile Bilal Köseoğlu’nun FETÖ'cü kızları tutuklandı
FETÖ’cü babalar Kemal Batmaz ile Bilal Köseoğlu’nun FETÖ'cü kızları tutuklandı

Gündem

FETÖ’cü babalar Kemal Batmaz ile Bilal Köseoğlu’nun FETÖ'cü kızları tutuklandı

Yarına kaldı yanına kalmadı! Yıllardır aranan firari FETÖ'cü Uşak'ta enselendi
Yarına kaldı yanına kalmadı! Yıllardır aranan firari FETÖ'cü Uşak'ta enselendi

Yerel

Yarına kaldı yanına kalmadı! Yıllardır aranan firari FETÖ'cü Uşak'ta enselendi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23