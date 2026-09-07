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Dünya Husilere karşı operasyon! Bazı noktalar geri alındı
Dünya

Husilere karşı operasyon! Bazı noktalar geri alındı

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Husilere karşı operasyon! Bazı noktalar geri alındı

Yemen ordusu, ülkenin batısındaki Taiz ve Hudeyde kentlerinde Husilere karşı düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda bazı bölgelerin yeniden kontrol altına alındığını açıkladı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Basın Merkezi, ordunun farklı cephelerde eş zamanlı kara ve hava operasyonları yürüttüğünü duyurdu.

Açıklamaya göre Taiz’in batısındaki El-Bire cephesine üç ayrı noktadan taarruz düzenlendi. Operasyonda El-Kedaha bölgesindeki bazı mevziler geri alınırken, Hudeyde’nin güneyinde de yeni noktalarda kontrol sağlandı.

HUSİLERİN SIZMA GİRİŞİMİ ENGELLENDİ

Ordunun, Taiz’in batısındaki Ed-Dıbab cephesinde Husiler tarafından gerçekleştirilen sızma girişimini püskürttüğü belirtildi.

Çatışmalarda Husi güçlerinden 20’den fazla kişinin öldüğü veya yaralandığı, gruba ait askeri ekipmanların da ağır hasar gördüğü öne sürüldü.

HUSİ MEVZİLERİNE HAVA SALDIRILARI

Yemen hava kuvvetlerinin kara operasyonlarıyla eş zamanlı olarak Taiz’in batısındaki El-Bire, Hudeyde’nin güneyi ve Marib vilayetinin batı sınırındaki Husi mevzilerini vurduğu bildirildi.

El-Cevf vilayet merkezi ile El-Lebinat ve El-Alem bölgelerindeki toplanma noktalarının da hedef alındığı aktarıldı. Saldırılarda Husilerin personel ve teçhizat bakımından ağır kayıp verdiği savunuldu.

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