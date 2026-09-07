  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Jamaika tazminat için düğmeye bastı: Kral Charles'a kölelik hesabı Adalet Bakanı Gürlek’ten Kaşif Kozinoğlu soruşturmasına ilişkin açıklama Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında düğmeye basıldı! 10 kişi gözaltında Reziller, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi! Okulun dibinde “Allah sizi kahretsin” dedirten görüntü Ali Karahasanoğlu tarih verdi: Türkiye’nin 3 yeni “altın yumurtlayan tavuğu” geliyor Özgür Özel mi Kılıçdaroğlu mu? Muhittin Böcek tarafını belli etti İran Körfez’de çemberi genişletiyor! Yeni yasak bölge ilan edilecek İDO deniz otobüsü Mudanya İskelesi’ne çarptı! Panik anları kamerada 7 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi 7 Eylül 1566: Kanuni Sultan Süleyman'ın vefatı (Osmanlı Padişahı)
Yaşam Konya’da feci kaza: Çiftin yürek yakan sonu
Yaşam

Konya’da feci kaza: Çiftin yürek yakan sonu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Konya’da feci kaza: Çiftin yürek yakan sonu

Konya’nın Çumra ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen feci trafik kazasında can pazarı yaşandı. Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobilin kamyonetle kafa kafaya çarpışması sonucu hurdaya dönen araçtaki 63 yaşındaki Hasan Gürşahin ve aynı yaştaki eşi Havva Gürşahin kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Konya'nın Çumra ilçesinde, kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü 63 yaşındaki Hasan Gürşahin ve aynı yaştaki eşi Havva Gürşahin hayatını kaybetti, diğer sürücü 32 yaşındaki Ahmet Uysal ise yaralandı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor

Konya'da kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Çumra ilçesi Konya-Hadim kara yolu Alibeyhüyüğü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hasan Gürşahin’in (63) kontrolünü kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek Ahmet Uysal'ın (32) kullandığı kamyonetle çarpıştı.

ÜÇ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine adrese jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Hasan Gürşahin, yanında bulunan eşi Havva Gürşahin (63) ve diğer sürücü Ahmet Uysal yaralandı.

KARI KOCA ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar ambulanslarla Çumra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hasan Gürşahin ve Havva Gürşahin çifti, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

DİĞER SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINDA

Kamyonetin sürücüsü Uysal'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kafa kafaya feci kaza: Aynı isimdeki 2 arkadaş olay yerinde hayatını kaybetti
Kafa kafaya feci kaza: Aynı isimdeki 2 arkadaş olay yerinde hayatını kaybetti

Yerel

Kafa kafaya feci kaza: Aynı isimdeki 2 arkadaş olay yerinde hayatını kaybetti

Girne açıklarındaki feci kazada acı bilanço netleşti! Kayıp 16 kişi için nefesler tutuldu!
Girne açıklarındaki feci kazada acı bilanço netleşti! Kayıp 16 kişi için nefesler tutuldu!

Gündem

Girne açıklarındaki feci kazada acı bilanço netleşti! Kayıp 16 kişi için nefesler tutuldu!

Gösteri kötü bitti: Yunanistan’ı sarsan kaza
Gösteri kötü bitti: Yunanistan’ı sarsan kaza

Dünya

Gösteri kötü bitti: Yunanistan’ı sarsan kaza

Zincirleme kaza faciaya dönüştü! Akaryakıt tankeri patladı, 11 kişi öldü
Zincirleme kaza faciaya dönüştü! Akaryakıt tankeri patladı, 11 kişi öldü

Dünya

Zincirleme kaza faciaya dönüştü! Akaryakıt tankeri patladı, 11 kişi öldü

Konyaspor 7 maçtır kazanamıyor
Konyaspor 7 maçtır kazanamıyor

Spor

Konyaspor 7 maçtır kazanamıyor

Feci kazada 6 yaralı
Feci kazada 6 yaralı

Yerel

Feci kazada 6 yaralı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23