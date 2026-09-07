Konya’da feci kaza: Çiftin yürek yakan sonu

Konya'nın Çumra ilçesinde, kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü 63 yaşındaki Hasan Gürşahin ve aynı yaştaki eşi Havva Gürşahin hayatını kaybetti, diğer sürücü 32 yaşındaki Ahmet Uysal ise yaralandı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor

Konya'da kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Çumra ilçesi Konya-Hadim kara yolu Alibeyhüyüğü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hasan Gürşahin’in (63) kontrolünü kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek Ahmet Uysal'ın (32) kullandığı kamyonetle çarpıştı.

ÜÇ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine adrese jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Hasan Gürşahin, yanında bulunan eşi Havva Gürşahin (63) ve diğer sürücü Ahmet Uysal yaralandı.

KARI KOCA ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar ambulanslarla Çumra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hasan Gürşahin ve Havva Gürşahin çifti, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

DİĞER SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINDA

Kamyonetin sürücüsü Uysal'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.