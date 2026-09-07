Ak Partili başkan elini makineye kaptırdı! Sağlık durumu belli oldu

SARUHANLI BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA Olayın ardından Saruhanlı Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Belediye Başkanımız Ekrem Cıllı, akşam saatlerinde kendisine ait arazide üzüm serme makinesiyle çalıştığı sırada sol elinden yaralanmıştır. Olayın ardından vakit kaybetmeden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne sevk edilen Başkanımızın yapılan ilk tetkiklerinde hayati tehlikesinin ve herhangi bir uzuv kaybının bulunmadığı belirlenmiştir. Başkanımız, sol elinde meydana gelen yaralanma nedeniyle ameliyata alınmıştır. Genel sağlık durumu iyi olup, tedavi süreci hekimlerimizin gözetiminde devam etmektedir. Geçmiş olsun dileklerini ileten tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, Başkanımıza acil şifalar diliyoruz."