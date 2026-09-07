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Ak Partili başkan elini makineye kaptırdı! Sağlık durumu belli oldu

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Ak Partili başkan elini makineye kaptırdı! Sağlık durumu belli oldu

Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, üzüm hasadı yaptığı esnada elini makineye kaptırdı. Hastaneye kaldırılan Cıllı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Foto - Ak Partili başkan elini makineye kaptırdı! Sağlık durumu belli oldu

Manisa'da Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı üzüm hasadı sırasında elini makineye kaptırdı. Makinenin kapatılmasının ardından acı içinde ambulansa alınan Başkan Cıllı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine götürüldü. Burada ameliyata alınan Başkan Cıllı’nın tendonlarında zedelenme olduğu tespit edildi. Başkan Cıllı’nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

#2
Foto - Ak Partili başkan elini makineye kaptırdı! Sağlık durumu belli oldu

SARUHANLI BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA Olayın ardından Saruhanlı Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Belediye Başkanımız Ekrem Cıllı, akşam saatlerinde kendisine ait arazide üzüm serme makinesiyle çalıştığı sırada sol elinden yaralanmıştır. Olayın ardından vakit kaybetmeden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne sevk edilen Başkanımızın yapılan ilk tetkiklerinde hayati tehlikesinin ve herhangi bir uzuv kaybının bulunmadığı belirlenmiştir. Başkanımız, sol elinde meydana gelen yaralanma nedeniyle ameliyata alınmıştır. Genel sağlık durumu iyi olup, tedavi süreci hekimlerimizin gözetiminde devam etmektedir. Geçmiş olsun dileklerini ileten tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, Başkanımıza acil şifalar diliyoruz."

#3
Foto - Ak Partili başkan elini makineye kaptırdı! Sağlık durumu belli oldu

EKREM CILLI KİMDİR? Manisa’da 13 Ağustos 1975 tarihinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Yılmaz İlköğretim Okulu'nda tamamlayan Cıllı, küçük yaşlardan itibaren öğrenmeye ve çevresine faydalı olmaya hevesli bir birey olarak yetişti. Eğitim hayatının ardından sanayi sektörüne adım atan Cıllı, burada edindiği deneyimlerle hem iş hayatında başarılı oldu hem de toplumun çeşitli kesimlerine hizmet etme arzusu kazandı.

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Foto - Ak Partili başkan elini makineye kaptırdı! Sağlık durumu belli oldu

Sanayi esnafı olarak çalışırken, Ekrem Cıllı'nın siyasete olan ilgisi giderek arttı. 2002 yılında AK Parti Saruhanlı İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasete adım attı ve 2014 yılına kadar bu görevi başarıyla sürdürdü. Bu dönemde, Saruhanlı'daki çeşitli projelerde aktif rol alarak partisinin bölgedeki güçlenmesine katkı sağladı. 2014 yılında Saruhanlı Belediyesi Meclis Üyesi seçilen Cıllı, beş yıl boyunca belediye meclisinde aldığı kararlar ve gerçekleştirdiği çalışmalarla ilçenin kalkınmasına önemli katkılarda bulundu.

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