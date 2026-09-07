2 ülkeden Hürmüz Boğazı çağrısı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Suudi Arabistan ile Almanya, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinin normal seyrine dönmesi çağrısı yaptı. İki ülke, diplomatik ilişkileri güçlendirmek amacıyla “stratejik diyalog” mekanizması kurulması konusunda da anlaşmaya vardı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Almanya’nın başkenti Berlin’de Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile görüştü.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ile uluslararası deniz yollarının güvenliği ele alındı.
SEYRÜSEFER ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU
İki bakan, uluslararası deniz yollarının güvenliğinin sağlanması ve seyrüsefer özgürlüğünün korunmasının önemine dikkat çekti.
Taraflar, Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin normal seyrine dönmesinin bölgesel güvenlik ve istikrarın yanı sıra uluslararası ticaret akışının kesintisiz sürmesi açısından gerekli olduğunu belirtti.
STRATEJİK DİYALOG MEKANİZMASI KURULACAK
Berlin’deki görüşme kapsamında Suudi Arabistan ile Almanya arasında “Stratejik Diyalog Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı” imzalandı.
Dışişleri bakanları düzeyinde işletilecek mekanizmayla iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı istişarelerin artırılması ve bölgesel meselelerde koordinasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor.
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