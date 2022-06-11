İBB'de neler oluyor? 234 kiralık araç kayıp iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrasında 'ihtiyaç fazlası' olduğu gerekçesiyle hizmet araçlarını önce Yenikapı meydanında sergiye çıkarmış, ardından da iade etme kararı almıştı. Ancak geçen yıl ortaya çıkan görüntülerde İBB'ye ait Başakşehir'de bulunan bir parkta onlarca sıfır otomobilin bulunması tepkilere neden olmuştu.

Belediyenin araçlarını sergiye çıkaran ve daha sonra iade etme kararı alan İmamoğlu'nun günler sonra onlarca yeni araç almak için ihale açtığı öğrenilmişti. Alınacak taşıtlarda aranan sıfır kilometre, ahşap iç dekor, deri döşeme, panoramik cam tavan, dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, navigasyon gibi özellikler büyük tepki çekmişti. İsrafla mücadele ettiğini savunan İBB'nin bu araçları ne yapacağı merak konusu olmuştu.

2021 yılında 2 bin 656 adet araç kiralandı

İBB AK Parti Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, İBB Meclisinde yaptığı konuşmada İBB'nin kiraladığı araçlara değindi. İBB'nin 2021 yılında 2 bin 656 adet araç kiraladığını paylaşan Kaynar, bu araçların İSKİ, İETT ve şirketlerde kullanılmadığına vurgu yaptı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapan Kaynar, şu ifadeleri kullandı:

"Kiralanan binek araçların 234'ünün kime tahsis edildiği belli değil. Bu araçlar kime hizmet ediyor? Özel Kaleme 89 adet binek araç tahsis edilmiş. Bu araçlar kime hizmet ediyor?"