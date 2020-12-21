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Gündem 'İBB'de çok fazla araç var israf' diyordu! 200 sıfır araç daha aldı
Gündem

'İBB'de çok fazla araç var israf' diyordu! 200 sıfır araç daha aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde israf yapıldığını ve fazla araç kullanıldığını iddia ederek yönetime geldiğinde bu uygulamalara son vereceğini söyleyen CHP'li Ekrem İmamoğlu, İBB'ye 200 yeni araç aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 11:38:00 - 2020-12-21 11:39:49

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait Başakşehir’de bulunan bir parkta onlarca sıfır otomobilin bulunması tepkilere neden oldu.

TIR'larla taşındılar

Bölgedeki araziye 1 haftadır tırlar ile onlarca yeni otomobil taşındı. Otomobillerin plakalarının takılmadığı, camlarında bulunan jelatinlerin dahi sökülmediği görüldü.

Ne amaçla alındığı açıklanmayan onlarca aracın arazi üzerinde sıra sıra durması ise dikkat çekti.

Yüksek bedelle kiralandı

Araçların durumunu araştırmak üzere kurulan İBB Meclisi Araştırma Komisyonu raporu da açıklanmıştı. Raporda göre AK Parti döneminde 2017 yılında 997 araç 24 ay kullanılmak üzere toplamda 30 milyon 842 TL'ye kiralanırken, Ekrem İmamoğlu döneminde 990 aracın 5 aylığına 16 milyon TL bedelle kiralandığı belirtilmişti.

Araç başına AK Parti döneminde bin 289 TL bedel ödenirken, bu ücretin Ekrem İmamoğlu döneminde 3 bin 375 olduğu görüldü. Aradaki fiyat farkı ise dudak uçuklattı.

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