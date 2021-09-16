İBB yurtları ne kadar? İstanbul Büyükşehir Belediyesi yurtları kaç para?
İBB yurtları nerede var? İBB yurt fiyatları ne kadar? İBB yurtları başvuru nasıl yapılır? Üniversite kayıtlarını tamamlayan öğrenciler tarafından merak ediliyor. KYK yurt başvurularının da tamamlanmasıyla birlikte barınma ihtiyacını yurtlardan karşılamak isteyenler KYK yurt sonuçlarını bekler oldu. KYK yurtlarına başvuranlar ya da KYK yurdu çıkmazsa alternatif yurt arayışlarına başlamak istiyor bunun içinde İstanbul’da üniversite okuyacaklar İstanbul Büyükşehir Belediyesi yurtlarını sorguluyor. Peki İBB yurtları ne kadar, kaç para?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), öğrenci yurdu yönetmeliklerine uygun, Avrupa standartlarında, ruhsatlı öğrenci yurdu hizmete başladı.
İBB yurt başvuru sonuçları
İlk etapta kız öğrenciler için hazırlanan yurtların başvuru sonuçları açıklandı. 4 bin başvurunun yapıldığı İBB yurt başvurularında incelenen başvurular sonucu; 625 kız öğrenci, İBB yurtlarında kalmaya hak kazandı. İBB yurt başvuru yapan öğrenciler, yerleşme hakkı kazanıp kazanamadığını https://yurt.ibb.istanbul/adresinden TC kimlik numaraları ile öğrenebilecek.
İBB yurt fiyatları ne kadar?
İBB yurt fiyatları kaç para? Öğrenciler, İBB tarihinde ilk olan yurtlarda 2021-2022 eğitim öğretim yılında aylık 600 TL'ye konaklayabilecek.
İBB yurtları nerede var?
İstanbul’da İBB yurtları nerede? Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan ruhsat alan, biri Beyoğlu Örnektepe, ikisi de Avcılar'da bulunan yurtlara öğrenci seçilirken 4 bin 18 aday için puanlama oluşturuldu. Devlet üniversitesi öğrencisi olmak ve özel üniversiteye yüzde 100 burslu yerleşmek aranan şartların başında yer aldı. İlk etapta Avcılar'da ve Beyoğlu'nda açılan üç kız öğrenci yurdunda 625 kız öğrenciye hizmet verilecek. Bu kapasitenin, eğitim takviminin ikinci yarısında Gaziosmanpaşa'da açılması planlanan erkek yurduyla birlikte 1000 kişiye ulaşması hedefleniyor.