İBB yurtları ne kadar? İstanbul Büyükşehir Belediyesi yurtları kaç para?

İBB yurtları nerede var? İBB yurt fiyatları ne kadar? İBB yurtları başvuru nasıl yapılır? Üniversite kayıtlarını tamamlayan öğrenciler tarafından merak ediliyor. KYK yurt başvurularının da tamamlanmasıyla birlikte barınma ihtiyacını yurtlardan karşılamak isteyenler KYK yurt sonuçlarını bekler oldu. KYK yurtlarına başvuranlar ya da KYK yurdu çıkmazsa alternatif yurt arayışlarına başlamak istiyor bunun içinde İstanbul’da üniversite okuyacaklar İstanbul Büyükşehir Belediyesi yurtlarını sorguluyor. Peki İBB yurtları ne kadar, kaç para?