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Eğitim İBB yurt sonuçları | İBB yurtları ne kadar 2021
Eğitim

İBB yurt sonuçları | İBB yurtları ne kadar 2021

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yurt sonuçları | İstanbul Büyükşehir Belediyesi iki ilçede üç öğrenci yurdu açtı. İBB yurtları için başvuru yapanlar sonuçların ilan edilip edilmediğini araştırmaya başladı. İBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt sorgulama ekranı

Yeniakit Publisher
2021-09-14 19:41:00 -
İBB yurt sonuçları | İBB yurtları ne kadar 2021

İstanbul Büyükşehir Belediyesi öğrenci yurtları hizmete soktu. Kısa bir süre önce başvuruları alınan yurt başvurularının merakla beklenen sonuçları açıklandı.

İBB yurt sonuçları | İBB yurtları ne kadar 2021

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı duyuruda, “İBB’nin ilk kez üniversite yurtları bu dönemde oldu. Kız öğrencilerimiz için hazırladığımız yurtların başvuru sonuçları açıklandı” dedi.

İBB YURT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

20 -24 Eylül tarihleri arasında asil listede yer alan öğrenciler, 27 Eylül ve 1 Ekim tarihleri arasında ise yedek listedeki öğrenciler İBB Yurtlarına kayıt yaptırabilecekler.

İBB’den yapılan açıklamada öğrencilerin aylık 600 lira ödeyeceği belirtildi.

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