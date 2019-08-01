0553 313 94 23

İBB şirketleri olağanüstü genel kurula gidiyor!

İBB şirketleri, yeni yönetimleri belirlemek için olağanüstü genel kurula gidecek.

01 Ağustos 2019 Perşembe 12:19
İBB şirketleri olağanüstü genel kurula gidiyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin personelinin yüzde 80'ini, bütçesinin üçte ikisini oluşturan 30 iştirak şirketinde yaşanan istifa krizinde yeni bir gelişme yaşandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Şirketlere hakim değilim” diyerek yaptığı istifa çağrılarının ardından yönetim kurulu başkanları, vekilleri istifa etmiş, genel müdürler de görevlerinden alınmıştı.

Sözcü'nün haberine göre; İmamoğlu'nun şirketlerin bir an önce olağanüstü genel kurullarını toplanması yönündeki talebinin ardından şirket yönetimleri olağanüstü genel kurul toplantıları için duyurularını yapmaya başladı.

Yeni yönetimler belirlenecek

İBB şirketlerinden Boğaziçi İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (BİMTAŞ) yönetim kurulu başkanlığı, şirket hissedarlarına “Pay sahibimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından şirketimize tebliğ edilen ihbarname ile şirketimiz genel kurulu olağanüstü olarak 26 Ağustos 2019 günü toplanacak” duyurusunu yaptı. Yönetim Kurulu üyesi ve genel müdür Arif Peyami Başkaraca imzalı duyuru ilanına göre olağanüstü genel kurulda yeni yönetim kurulu üyeleri seçilecek, görev süreleri ve huzur hakları (aylık ücretleri) belirlenecek. Şirketin kar dağıtımı ve kar dağıtım tarihi konusundaki öneri de görüşülecek.

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş (İSBAK), İstanbul Halk Ekmek A.Ş, İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSTON), İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş. (İSYÖN) de aynı gündemde aynı gün olağanüstü genel kurul toplantılarını gerçekleştirecek. Olağanüstü genel kurul toplantılarının hepsi Bakırköy'deki İBB İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü toplantı salonunda ayrı ayrı saatlerde yapılacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 12:19
  1. İstanbul
  2. Boğaziçi İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (BİMTAŞ)
  3. İBB
  4. İBB şirketleri
  5. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiltere'den anlaşmasız ayrılık için 2,1 milyar sterlinlik ek bütçe
    1. İngiltere'den anlaşmasız ayrılık için..
    2. Böğürtlen ekti, siparişlere yetişemiyor
    3. Çin Büyükelçiliğinden ATO'ya ziyaret
    4. Torbalı’da yüzme öğrenen öğrenciler..
    5. Tokat’ta aşırı sıcaklar ot yangınına..
    6. Adanalı şehit ailesinden AYM kararına..
    7. 550 bin çiftçinin hayatını..
    8. Akhisar Belediyesi bisiklet turları..
    9. Ankara tarımı masaya yatırıldı
    10. Meksika'da silahlı saldırıda 9 kişi öldü
    11. Başkan Alemdar’ın dayısı son..
    12. İşte tok tutan 8 besin
    13. İnternet dolandırıcılarına operasyon:..
    14. Fuel-oil dolu kuyudan kedisini..
    15. Afyon Belediye Yüntaş Spor Voleybol..
    16. Abdullah Avcı'ya övgü: Beşiktaş'ta..
    17. Trabzon’da emlakçı ve emlakçı adayları..
    18. Yunus Emre'nin katili aileden biri..
    19. Husiler Yemen'deki ilk..
    20. Yakıt Emniyet Sistemi ile yüzde 100..
    21. Zonguldak'ta silahlı kavga
    22. Husilerden Suudi Arabistan'a balistik..
    23. Hayatın zorluğunu 40 köpekle paylaşıyor
    24. Burhaniye’de Kitap Fuarı kapılarını..
    25. İş dünyasından faiz indirimine destek
    26. Antalya’nın ilk jeotermal su kaynağı..
    27. Pamukkale Belediyesi temiz bir ilçe..
    28. Suriye'de geçen ay 433 sivil öldürüldü
    29. YAŞ üyeleri Anıtkabir'de
    30. Fehmi Koru'dan dikkat çeken sözler: AK..
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'