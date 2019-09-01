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İBB Meclisi'nde 11 üye İYİ Parti'ye geçti! Ekrem İmamoğlu'na muhalefet mi yapacaklar

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne, CHP listesinden giren 11 üye İYİ Parti'ye geçti. Yaşanan bu durum, 'Ekrem İmamoğlu'na muhalefet mi yapacaklar' sorusunu akıllara getirdi.

01 Eylül 2019 Pazar 20:07
İBB Meclisi'nde 11 üye İYİ Parti'ye geçti! Ekrem İmamoğlu'na muhalefet mi yapacaklar

İBB Meclisi'ne CHP listesinden giren 11 üye İYİ Parti'ye geçerek grup kurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, AK Parti ve CHP'den sonra İYİ Parti de kendi grubunu resmen kurdu.

İBB'nin kurumsal kimliğinde grup olarak yerini alan İYİ Parti'nin yönetici ve üyeleri de açıklandı.

CHP listelerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi seçilen 11 üye, İYİ Parti'ye geçerek grup kurdu.

İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili seçilen İbrahim Özkan, "İYİ Parti listesinden seçime girerek meclis üyesi seçilen tek üyemiz Kağıthane'den Suat Sarı idi. CHP listelerinden seçime giren 11 üyemiz de istifa ederek kendi partilerine döndüler. Böylelikle 12 kişilik bir grup oluşturduk" ifadelerini kullandı.

İBB'nin kurumsal kimliğinde grup olarak yerini alan İYİ Parti'nin yönetici ve üyeleri şu şekilde:

İYİ Parti Grup Başkan vekili İbrahim Özkan, Grup Sözcüsü Suat Sarı, üyeler Akın Gürkan, Ali Kıdık, Bora Kılıç, Oğuz Sarul, Sinan Gümüş, Tufan Babar, Tuğrul Arık, Uluer Kaya, Vedat Taylan Yıldız ve Yakup Fındık.

İmamoğlu'na muhalefet mi yapacaklar?

İBB seçiminde aday çıkarmayan İyi Parti, 31 Mart ve yenilenen 23 Haziran seçiminde Ekrem İmamoğlu'nu destekledi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, etkin bir muhalefet yürüteceklerini açıklamıştı.

İYİ Parti'nin CHP ve Ekrem İmamoğlu'na karşı "etkin muhalefet" yapmak için grup kurmaları kafaları karıştırırken, İYİ Partili İBB Meclis üyelerinin Ak Parti ve MHP ile birlikte hareket mi edecekler? sorusunu gündeme getirdi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun bu açıklaması CHP ile aynı grupta olmanın pazarlık şansını azalttığı şeklinde yorumlandı.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 20:07
  1. İstanbul
  2. AK Parti
  3. CHP
  4. iyi pARTİ

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  • AgaAga19 dk önce
    Bence hiç alakası yok grup olarak chp ip gücünü artırma amaç.Mesela gruplara has konuşma hakkı var

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