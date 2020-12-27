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Gündem İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili'nden ilginç açıklama: Makam aracı demeyelim de...
Gündem

İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili'nden ilginç açıklama: Makam aracı demeyelim de...

İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Av. İsmail Doğan Subaşı, katıldığı televizyon programında, altındaki makam aracıyla ilgili ilginç bir açıklamaya imza attı.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 17:18:00 -

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesinde görev yapan İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Av. İsmail Doğan Subaşı, katıldığı televizyon programında ilginç bir açıklamaya imza attı.

Makam aracı değilmiş!

Subaşı, "Size verilmiş bir makam aracı var mı?" sorusuna, "Bana verilmiş bir makam aracı yok. Fakat şu var. Çok sık kullandığım bir araç var. Çünkü İstanbul'un günde 5-6-7 yerine gittiğim oluyor. Sabah 05.30-6.00'dan itibaren çalışmaya başlıyorum. Bu bir makam aracı değil, bir görevlendirme aracıdır." dedi.

Subaşı'nın açıklamasına sosyal medyada vatandaşlardan da tepki geldi.

"Zam yaptık" değil de "finansal düzenleme yaptık", "Borç aldık" değil de "Eurobond ihraç ettik", "Makam aracı" değil de "görevlendirme aracı" diyen CHP'ye bir vatandaş, tepkisini şöyle dile getirdi:

"O zaman 'CHP' demeyelim de 'Milleti aptal yerine koyan, yalancılar ordusu' diyelim."

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