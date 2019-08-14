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İBB İtfaiyesi sporcuları 20 madalya kazandı

İstanbul Büyükşehir Belediye İtfaiyesi sporcuları, Dünya Polis ve İtfaiye Oyunları'nın 6. günde 4'ü altın olmak üzere 20 madalyaya ulaştı

14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:41
İBB İtfaiyesi sporcuları 20 madalya kazandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) İtfaiyesi sporcuları, Dünya Polis ve İtfaiye Oyunları'nda (WPFG) 4'ü altın olmak üzere 20 madalya kazandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Chengdu şehrinde gerçekleştirilen "18. Dünya Polis ve İtfaiye Oyunları’nda (WPFG)" 6. gün tamamlandı. 50 ülkeden 10 binin üzerinde sporcunun katıldığı müsabakalarda İstanbul İtfaiyesinin sporcuları önemli başarıya imza attı.

Yapılan yarışlarda, İBB İtfaiyesinin sporcuları Servet Sarı ve Halit Pınar Jiu- Jitsu'da kendi kilolarında altın madalya kazandı. Erol Özçelik de Submıssıon Grapplıng'de altın madalyaya ulaştı. Firefıghter Steeplechase 40+ bireyselde Hüsnü Fil gümüş, Nurettin Ünal bronz madalya aldı.

Firefıghter Steeplechase takım yarışında Nurettin Ünal, Yasin Bilmez, Serdar Çakır ve Ferhat Çömlekçioğlu ise gümüş madalya kazandı. Günün diğer yarışı olan Kumite’de Ersan Soydan gümüş, Hasan Tahsin Kalfa bronz madalyayı göğsüne taktı. Halit Pınar, geçtiğimiz gün yapılan Judo dalında da kendi kilosunda altın madalya kazanmıştı.

Böylece İBB İtfaiyesi sporcuları WPFG’nin 6. günü sonunda 4 altın, 12 gümüş ve 4 bronz madalya alarak toplamda 20 madalya ulaştı. Türkiye ve İstanbul'u temsil eden İBB sporcuları; güreş, push-pull, voleybol, kürek ve atletizmin birçok dalında mücadeleye devam ediyor.

Dünya Polis ve İtfaiye Oyunları, 18 Ağustos'a kadar sürecek. Organizasyon, tüm dünyadan tam zamanlı, yarı zamanlı, gönüllü, orman, havaalanı ve askeri itfaiyeciler ile tüm polis kuvvetlerinin katılabileceği uluslararası spor müsabakası olarak biliniyor.

Oyunlar farklı ülkelerde; atletizm, yüzme, voleybol gibi olimpik branşların yanı sıra "En Sıkı İtfaiyeci" gibi meslek branşlarının bulunduğu 60’dan fazla branşta iki yılda bir (tek yıllarda) gerçekleştiriliyor. Çift yıllarda ise sadece itfaiyecilerin katıldığı Dünya İtfaiye Oyunları düzenleniyor.

İBB İtfaiyesi, 2015 yılında 15 itfaiyeci ile ilk defa katıldığı Dünya Polis ve İtfaiye Oyunları’nda; 4 altın, 4 gümüş ve 7 bronz madalya olmak üzere toplam 15 madalya kazanmıştı.

İBB sporcuları, 2017 Polis ve İtfaiye Oyunları'nda ise 35 yaş kategorisinde organizasyonun itfaiyecilik alanında en önemli yarışı olan "En Sıkı İtfaiyeci" müsabakasında takım halinde tüm rakiplerini geride bırakıp dünya şampiyonu olmuş, organizasyon sonunda 12 altın, 11 gümüş ve 9 bronz toplamda 32 madalya kazanarak Türkiye'yi başarıyla temsil etmişlerdi.


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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:41
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