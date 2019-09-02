İstanbul Büyükşehir Belediye'si İstanbul'da taksi, dolmuş ve vapur ücretlerine yüzde 10 ila yüzde 25 arasında zam yapıldığını açıklamıştı. İBB İSPARK'a ve İSBİKE'ye büyük zam yaptı. Ayrıca İstanbul'da, okul ve personel servisleri, taksi, minibüs, taksi dolmuş ile şehir içi arabalı vapur ücretlerine de zam geldi. Peki İBB İSPARK'a ve İSBİKE'a ne kadar zam geldi? İBB ulaşım ücretleri zamları ne kadar? İşte merak edilen bu soruların yanıtı...

Yüzde 50 zam yapıldı

Saatlik kiralama 2.5 TL olan bisiklet kiralamaları 3.5 TL'ye çıkarıldı. Abonelik ücreti ise 59 TL'den 99 TL'ye çıkartıldı.

İSPARK Belgrad ormanları giriş fiyatını yüzde 50 arttırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İSBİKE'ye ve İSPARK'a yüzde 40 ve yüzde 50 oranında zam yaptı.

İşte İSBİKE eski ve yeni ücret tarifeleri...

Eski İSBİKE tarifesi

Yeni İSBİKE tarifesi