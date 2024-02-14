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Gündem İBB için bağımsız aday oluyor! CHP'nin halka hizmet gibi bir hedefi yok
Gündem

İBB için bağımsız aday oluyor! CHP'nin halka hizmet gibi bir hedefi yok

Yeniakit Publisher
2024-02-14 10:32:00 -
İBB için bağımsız aday oluyor! CHP'nin halka hizmet gibi bir hedefi yok

CHP’nin eski tüfeklerinden Gürsel Tekin de istifa kervanına katılan partililerden oldu. İstifa gerekçesinde, CHP’nin halka hizmet amacı taşımadığının altını çizen Tekin, “İktidar mücadelesi yerine parti içi iktidar mücadelesi veriliyor; liyakat ve ehliyetin olmadığı partide; hemşehricilik, ahbap-çavuş, eş-dost, akraba ilişkileri belirleyici düzeyde olmuş” ifadelerini kullandı.

OĞUZHAN GÜLTEKİN  ANKARA

40 yıllık partili Gürsel Tekin’in istifası CHP’de şok etkisi yaptı. Kendisine, Kadıköy ya da Esenyurt Belediye Başkan adaylığı sözü verilen ancak her iki ilçeden de aday gösterilmeyen Tekin; “CHP ideoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap - çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür” diyerek istifa etti. Tekin’in ardından Adana Çukurova ve Seyhan Belediye başkanları da zehir zemberek açıklamalarla CHP ile yollarını ayırdı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da partiden istifa ettiler.

Kılıçdaroğlu temizliği

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in de aralarında olduğu pek çok mevcut belediye başkanı Kılıçdaroğlu’na verdikleri desteklerden dolayı tekrar aday gösterilmemişti. Büyükerşen genel merkeze rest çekerek, kendi önerdiği ismin aday yapılmaması durumunda Eskişehir’den bağımsız aday olarak seçime gireceğini açıklamış, bunu göze alamayan yönetim, Büyükerşen’in önerdiği Ayşe Ünlüce’yi aday yapmıştı.

Soyer, DEM'e göz kırpıyor

Yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer’in de istifanın eşiğinde olduğu söyleniyor. Soyer, Özel ile görüşmüştü. Özel, genel merkezde adı belli olmayan bir görev önermiş ancak bunu reddetmişti. Soyer’in DEM Parti’den İzmir adayı olacağı iddiaları da hala kulislerde konuşuluyor. Öte yandan, Kılıçdaroğlu, ağır bir grip geçirmesine rağmen, Ankara’daki ofisinde temaslarını sürdürüyor. Ofisindeki bir numaralı gündem maddesi ise başta Tekin olmak üzere CHP’de gerçekleşen istifalar. Kulislere yansıdığına göre, Kılıçdaroğlu’nin Tekin’i arayacağını belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun Adana’daki istifalar nedeniyle yaptığı değerlendirmelerde; “Çukurova ve Seyhan çok önemli. Böyle giderse Adana’yı kaybedebilirler” dediği ifade ediliyor. Gençlik yıllarından beri siyaset yaptığı CHP’den, siyaset yapma imkanı kalmadığı için “ilkeleri uğruna” istifa ettiğini açıklayan Gürsel Tekin’in telefonlarına ulaşılamıyor. Tekin’in istifasını geri alması için CHP yönetimi harekete geçti. Ancak, Tekin; “CHP’ye 40 yıl hizmet etmiş, emek vermiş insanlara yapılan muameleyi sindirmek mümkün değildi. Bu yönetim anlayışıyla siyasi yol yürümek benim kişiliğime uymaz” diyerek, istifasını geri aldırmak için araya girenlere, “hayır” dedi.

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devletin para yardimi kirli ellere gecmemeli
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