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Gündem İBB festivalinde yeni skandal! Bunlar senden de beceriksiz be İmamoğlu
Gündem

İBB festivalinde yeni skandal! Bunlar senden de beceriksiz be İmamoğlu

İcraat yerine şov yapmayı âdet edinen Ekrem İmamoğlu'nun düzenlettirdiği Doğaçlama Dans Festivali'nden birbiri ardına garip görüntüler gelmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 13:59:00 -
İBB festivalinde yeni skandal! Bunlar senden de beceriksiz be İmamoğlu

İcraat yerine şov yapmayı âdet edinen Ekrem İmamoğlu'nun düzenlettirdiği Doğaçlama Dans Festivali'nden birbiri ardına garip görüntüler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki tuhaf dans gösterisinin ardından bu defa da Şehir Hatları vapurunda bir dansçı vapurun döşemesini kırdı.

Doğaçlama Dans Festivali'nin maliyetinin 16 milyon TL olduğu iddia ediliyor.

 

 

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