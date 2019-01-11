İBB etkinlik takviminde bu ay neler var? İBB kültür sanat etkinliklerine nasıl ulaşılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan İBB Kültür Sanat Ocak ayı takvimi boş vakitlerini ve tatil günlerini değerlendirmek isteyenler için yine dolu dolu! Konserler, seminerler, söyleşiler, tiyatro, sinema, sergi ve uluslararası etkinlikler gibi kategorilerle ilginizi çekebilecek bir çok etkinlik bulunuyor. İşte İBB Etkinlik takvimi…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan İBB Kültür Sanat boş vakitlerini ve tatil günlerini değerlendirmek isteyenler için yine dolu dolu! Konserler, seminerler, söyleşiler, tiyatro, sinema, sergi ve uluslararası etkinlikler gibi kategorilerle ilginizi çekebilecek bir çok etkinlik bulunuyor. Ocak ayında hem çocuklarınızın sömestr tatilini değerlendirmek hemde hafta sonu tatillerinizde sanat ile iç içe olmanız için İBB’nin destek verdiği etkinlikler bulunuyor. Bu etkinliklere ulaşmak için https://kultursanat.ibb.istanbul/ web sitesinden size yakın olan kültür merkezi etkinliklerini araştırabilirsiniz. Ayrıca Android cihazlara indirilebilen ücretsiz İBB Kültür 1.1 uygulaması ile Kültür merkezlerinin iletişim ve adres bilgilerini görebilirsiniz, navigasyon butonunu kullanarak yol tarifi alabilmeniz de mümkün. Seçmiş olduğunuz kültür merkezindeki etkinlikleri de görebileceğiniz İBB Kültür uygulamasında tüm etkinlikleri bir arada görebilmek istiyorsanız, ana ekranda bulunan Etkinlik Takvimi butonunu kullanabilirsiniz.