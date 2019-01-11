0553 313 94 23

İBB etkinlik takviminde bu ay neler var? İBB kültür sanat etkinliklerine nasıl ulaşılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan İBB Kültür Sanat Ocak ayı takvimi boş vakitlerini ve tatil günlerini değerlendirmek isteyenler için yine dolu dolu! Konserler, seminerler, söyleşiler, tiyatro, sinema, sergi ve uluslararası etkinlikler gibi kategorilerle ilginizi çekebilecek bir çok etkinlik bulunuyor. İşte İBB Etkinlik takvimi…

11 Ocak 2019 Cuma 17:44
İBB etkinlik takviminde bu ay neler var? İBB kültür sanat etkinliklerine nasıl ulaşılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan İBB Kültür Sanat Ocak ayı takvimi boş vakitlerini ve tatil günlerini değerlendirmek isteyenler için yine dolu dolu! Konserler, seminerler, söyleşiler, tiyatro, sinema, sergi ve uluslararası etkinlikler gibi kategorilerle ilginizi çekebilecek bir çok etkinlik bulunuyor. İşte İBB Etkinlik takvimi…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan İBB Kültür Sanat boş vakitlerini ve tatil günlerini değerlendirmek isteyenler için yine dolu dolu! Konserler, seminerler, söyleşiler, tiyatro, sinema, sergi ve uluslararası etkinlikler gibi kategorilerle ilginizi çekebilecek bir çok etkinlik bulunuyor. Ocak ayında hem çocuklarınızın sömestr tatilini değerlendirmek hemde hafta sonu tatillerinizde sanat ile iç içe olmanız için İBB’nin destek verdiği etkinlikler bulunuyor. Bu etkinliklere ulaşmak için https://kultursanat.ibb.istanbul/ web sitesinden size yakın olan kültür merkezi etkinliklerini araştırabilirsiniz. Ayrıca Android cihazlara indirilebilen ücretsiz İBB Kültür 1.1 uygulaması ile Kültür merkezlerinin iletişim ve adres bilgilerini görebilirsiniz, navigasyon butonunu kullanarak yol tarifi alabilmeniz de mümkün. Seçmiş olduğunuz kültür merkezindeki etkinlikleri de görebileceğiniz İBB Kültür uygulamasında tüm etkinlikleri bir arada görebilmek istiyorsanız, ana ekranda bulunan Etkinlik Takvimi butonunu kullanabilirsiniz.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 17:44
  1. ibb
  2. ibb etkinlik
  3. ibb etkinlikleri
  4. ibb etkinlik ne zaman
  5. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş
  6. Kültür A.Ş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Soylu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitap etti: Bütün dünya liderliğinizle güç bulacak
    1. Bakan Soylu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a..
    2. Erdoğan'dan MHP'ye jest! İki ilçe..
    3. Nefes kesen anlar! Tüm bu hazırlığın..
    4. Cumhur İttifakı'nda önemli gelişme!..
    5. Erdoğan'ın talimatının ardından..
    6. AK Parti Trabzon Aday Tanıtım Toplantısı
    7. Çaykur Rizespor'da transfer
    8. Öğretmen 3600 ek gösterge ne zaman
    9. Nissan'ın eski Üst Yöneticisi Chosn..
    10. Yunanistan'da öğretmenlerden olaylı..
    11. İBB etkinlik takviminde bu ay neler..
    12. CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    13. Gaziantep'te tutkal imalathanesinde..
    14. New York borsası düşüşle açıldı
    15. AK Parti Trabzon Aday Tanıtım Toplantısı
    16. AK Parti Trabzon'da ilçe belediye..
    17. İdlib'i karıştıran ses kaydı:..
    18. Toyota Camry D segmentinde liderliği..
    19. AK Parti Trabzon Belediye Başkan..
    20. Türk heyeti ABD'ye gidiyor
    Çakal Carlos yazdı! 'Türkiye'ye Amerikan Tuzağı'
    Çakal Carlos yazdı! 'Türkiye'ye Amerikan Tuzağı'
    Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak
    Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'

    Günün Karikatürü

    11 Ocak 2019
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Yargıtay'dan flaş hamle! Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak serbest kalabilir
    Yargıtay'dan flaş hamle! Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak serbest kalabilir