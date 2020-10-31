  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İBB depreme hazırlanmak yerine 'bilanço ne olacak'ı tartışıyor
Gündem

İBB depreme hazırlanmak yerine 'bilanço ne olacak'ı tartışıyor

İstanbul’un 39 ilçesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) “İlçe Olası Deprem Kayıp Tahmini Kitapçıkları” adı altında çıkardığı kitapçıkta şimdiden ölü sayılarını ilçe ilçe açıkladı. Önlem almak yerine can kaybı bilançosunun açıklanması ise büyük dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 23:47:00 -
İBB depreme hazırlanmak yerine 'bilanço ne olacak'ı tartışıyor

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) deprem olmadan kaç kişinin öleceğinin peşine düştü. İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından, İstanbul’un 39 ilçesi için “İlçe Olası Deprem Kayıp Tahmini Kitapçıkları” çıkarıldı.

Ekrem'in yönettiği Beylikdüzü'nde can kaybı 527

Kitapçıkta dikkat çeken ayrıntı ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıl boyunca başkanlık yaptığı Beylikdüzü'nde tahmini ölü sayısının 527 olması dikkat çekti.

Hükümeti inşaat yaptığı için eleştirdiler

İstanbul'da birçok kentsel dönüşüm projesine imza atan AK Parti hükümeti CHP tarafından "parayı betona gömdüler" denilerek ağır bir şekilde eleştiriliyor.

Kaç bina hasar görecek

Kitapçıklarda, olası bir İstanbul depreminde ortaya çıkacak bina hasarları ve geçici barınma ihtiyaçlarının büyüklüğü açıklandı.

Arnavutköy'de 2 bin, Ataşehir'de 3 bin, Bağcılar'da 10 bin, Bakırköy'de 6 bin, Beyoğlu'nda 4 bin 200, Büyükçekmece'de 9 bin, Çatalca'da 2 bin, Esenler'de 5 bin, Fatih'te 15 bin, Kâğıthane'de 2 bin, Kartal'da 4 bin, Küçükçekmece'de 13 bin, Sancaktepe'de 3 bin, Silivri'de 9 bin, Sultanbeyli'de 45 bin, Tuzla'da 7 bin, Üsküdar'da 4 bin yapıda orta ve üstü hasar meydana geleceği tahmin ediliyor.

Barınma ihtiyacı ortaya çıkacak

Başakşehir'de 13 bin 500, Avcılar'da 35 bin, Beylikdüzü'nde 27 bin, Çekmeköy'de 4 bin, Esenyurt'ta 67 bin 410, Gaziosmanpaşa'da 14 bin, Kadıköy'de 17 bin, Maltepe'de 20 bin, Pendik'te 28 bin, Ümraniye'de 16 bin, Sarıyer'de 6 bin 600, Sultangazi'de 10 bin, Şile'de 900, Zeytinburnu'nda 31 bin hane için, geçici barınma ihtiyacı ortaya çıkacak.

KİTAPÇIK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Öldürülen Ermeni askerlerinin görüntüleri ortaya çıktı!
Dünya

Öldürülen Ermeni askerlerinin görüntüleri ortaya çıktı!

Azerbaycan Ermenistan çatışmaları sırasında birçok Ermeni askeri öldürüldü. Öldürülen Ermeni askerlerinin görüntüleri Azerbaycan askerleri t..
Enkaz altında kaç kişi var? Son dakika İzmir depremi ölü ve yaralı sayısı kaç?
Gündem

Enkaz altında kaç kişi var? Son dakika İzmir depremi ölü ve yaralı sayısı kaç?

Son dakika haberler. Türkiye İzmir’den gelen deprem haberiyle sarsıldı. AFAD ve Kandilli son deprem haberini İzmir’de olduğunu açıkladı. İzm..
CHP’de ‘Seni seviyoruz Reis’ kıskançlığı! Bay Kemal’e neden yok
Siyaset

CHP’de ‘Seni seviyoruz Reis’ kıskançlığı! Bay Kemal’e neden yok

29 Ekim’de Anıtkabir’i ziyaret eden Başkan Erdoğan’a gösterilen sevgi, CHP’de hazımsızlığa neden oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Söz..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay