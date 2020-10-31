İBB depreme hazırlanmak yerine 'bilanço ne olacak'ı tartışıyor

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) deprem olmadan kaç kişinin öleceğinin peşine düştü. İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından, İstanbul’un 39 ilçesi için “İlçe Olası Deprem Kayıp Tahmini Kitapçıkları” çıkarıldı.

Ekrem'in yönettiği Beylikdüzü'nde can kaybı 527

Kitapçıkta dikkat çeken ayrıntı ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıl boyunca başkanlık yaptığı Beylikdüzü'nde tahmini ölü sayısının 527 olması dikkat çekti.

Hükümeti inşaat yaptığı için eleştirdiler

İstanbul'da birçok kentsel dönüşüm projesine imza atan AK Parti hükümeti CHP tarafından "parayı betona gömdüler" denilerek ağır bir şekilde eleştiriliyor.

Kaç bina hasar görecek

Kitapçıklarda, olası bir İstanbul depreminde ortaya çıkacak bina hasarları ve geçici barınma ihtiyaçlarının büyüklüğü açıklandı.

Arnavutköy'de 2 bin, Ataşehir'de 3 bin, Bağcılar'da 10 bin, Bakırköy'de 6 bin, Beyoğlu'nda 4 bin 200, Büyükçekmece'de 9 bin, Çatalca'da 2 bin, Esenler'de 5 bin, Fatih'te 15 bin, Kâğıthane'de 2 bin, Kartal'da 4 bin, Küçükçekmece'de 13 bin, Sancaktepe'de 3 bin, Silivri'de 9 bin, Sultanbeyli'de 45 bin, Tuzla'da 7 bin, Üsküdar'da 4 bin yapıda orta ve üstü hasar meydana geleceği tahmin ediliyor.

Barınma ihtiyacı ortaya çıkacak

Başakşehir'de 13 bin 500, Avcılar'da 35 bin, Beylikdüzü'nde 27 bin, Çekmeköy'de 4 bin, Esenyurt'ta 67 bin 410, Gaziosmanpaşa'da 14 bin, Kadıköy'de 17 bin, Maltepe'de 20 bin, Pendik'te 28 bin, Ümraniye'de 16 bin, Sarıyer'de 6 bin 600, Sultangazi'de 10 bin, Şile'de 900, Zeytinburnu'nda 31 bin hane için, geçici barınma ihtiyacı ortaya çıkacak.

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