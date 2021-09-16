İBB burs başvurusu ne zaman 2021? İBB burs başvurusu başladı mı 2021 2022?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversiteye bu yıl ilk kez kaytaracak yaptıran öğrenciler hem KYK burs ve öğrenim kredi başvuru tarihini hem de İBB öğrenci bursu başvurularını merak ediyor. İBB burs başvurusu ne zaman 2021? İBB burs başvurusu başladı mı? 2021 İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak? İBB bursu ne kadar, İBB burs şartları neler? soruları İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden burs almak isteyen öğrenciler tarafından merak ediliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2021 2022 İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 2022 İBB burs başvurusu ne zaman? İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı almak isteyen üniversite öğrencileri 2021 İBB burs başvuru tarihlerini sorgulamaya başladı. KYK burs ve öğrenim kredisi ile VGM bursu başvurusunda bulunacak öğrenciler KYK burs ve öğrenim kredisi çıkmadığı durumda İBB bursundan yararlanmak istiyor. Zira üniversite öğrencileri hem barınma hem, ulaşım hem de eğitim giderlerinin karşılanması için bursa ihtiyaç duymakta. İstanbul’da üniversite okuyacak öğrenciler İBB bursu başvurusu yapmak istiyor. Peki İBB bursu ne zaman başlayacak 2021 2021? İBB burs başvuru şartları neler? Kimler İBB bursu alır? İşte 2021 2022 İBB burs detayları…
İBB burs başvurusu ne zaman 2021 2022?
2021-2022 Eğitim yılının başlamasına az bir süre kalmışken üniversite öğrencileri İBB burs başvuruları ile ilgili detayları merak ediyor. Bu eğitim yılı için henüz İBB burs başvuruları başlamadı. İBB bursu başvurusu başlar başlamaz tüm detaylar buradan öğrenebilirsiniz.
İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı (İBB bursu) ne kadar?
İBB bursu ne kadar? 2021 2022 İBB burç ücreti kaç para? 2021-2022 döneminde İBB burs başvurusu yapmak isteyenler İBB bursu ne kadar sorusunu soruyor. İBB bursunda öğrenci başına yıllık 3 bin 200 TL ödeniyor. Ödemeler 3 taksit halinde farklı dönemlerde yapılıyor.
İBB burs başvuru şartları neler?
İBB burs başvurusu kimler yapar? İBB bursu nasıl alınır, İBB bursu alma koşulları neler? İşte İBB bursu alma şartları:
İBB burs başvurusuna başvurmak isteyenler bazı şartları taşıması gerekiyor. İşte o şartlar;
T.C. vatandaşı olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *
Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak
İBB burs başvurusu alamayacaklar kimler?
Kimler İBB bursu alamaz? Kimler İBB burs başvurusu yapama?
Açık öğretimde okuyanlar
Uzaktan öğretim görenler
Ücretli değişim programında bulunanlar
25 yaşından büyükler
Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri
İBB burs başvurusu için istenen belgeler neler?
İBB bursu için istenilecek belgeler şunlardır:
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge
Vukuatlı Nüfus kayıt örneği
Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript
Bursluluk belgesi
Disiplin belgesi
Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)
Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi
Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler
Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.
Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge
Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi
Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.
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