İBB burs başvurusu ne zaman 2021? İBB burs başvurusu başladı mı 2021 2022?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2021 2022 İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 2022 İBB burs başvurusu ne zaman? İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı almak isteyen üniversite öğrencileri 2021 İBB burs başvuru tarihlerini sorgulamaya başladı. KYK burs ve öğrenim kredisi ile VGM bursu başvurusunda bulunacak öğrenciler KYK burs ve öğrenim kredisi çıkmadığı durumda İBB bursundan yararlanmak istiyor. Zira üniversite öğrencileri hem barınma hem, ulaşım hem de eğitim giderlerinin karşılanması için bursa ihtiyaç duymakta. İstanbul’da üniversite okuyacak öğrenciler İBB bursu başvurusu yapmak istiyor. Peki İBB bursu ne zaman başlayacak 2021 2021? İBB burs başvuru şartları neler? Kimler İBB bursu alır? İşte 2021 2022 İBB burs detayları…

İBB burs başvurusu ne zaman 2021 2022?

2021-2022 Eğitim yılının başlamasına az bir süre kalmışken üniversite öğrencileri İBB burs başvuruları ile ilgili detayları merak ediyor. Bu eğitim yılı için henüz İBB burs başvuruları başlamadı. İBB bursu başvurusu başlar başlamaz tüm detaylar buradan öğrenebilirsiniz.

İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı (İBB bursu) ne kadar?

İBB bursu ne kadar? 2021 2022 İBB burç ücreti kaç para? 2021-2022 döneminde İBB burs başvurusu yapmak isteyenler İBB bursu ne kadar sorusunu soruyor. İBB bursunda öğrenci başına yıllık 3 bin 200 TL ödeniyor. Ödemeler 3 taksit halinde farklı dönemlerde yapılıyor.

İBB burs başvuru şartları neler?

İBB burs başvurusu kimler yapar? İBB bursu nasıl alınır, İBB bursu alma koşulları neler? İşte İBB bursu alma şartları:

İBB burs başvurusuna başvurmak isteyenler bazı şartları taşıması gerekiyor. İşte o şartlar;

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

İBB burs başvurusu alamayacaklar kimler?

Kimler İBB bursu alamaz? Kimler İBB burs başvurusu yapama?

Açık öğretimde okuyanlar

Uzaktan öğretim görenler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

İBB burs başvurusu için istenen belgeler neler?

İBB bursu için istenilecek belgeler şunlardır:

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge

Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

Bursluluk belgesi

Disiplin belgesi

Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.

Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge

Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi

Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.

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