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Gündem Mecidiyeköy metrobüs durağında yürüyen merdiven kazası! Yaralılar var...
Gündem

Mecidiyeköy metrobüs durağında yürüyen merdiven kazası! Yaralılar var...

Yeniakit Publisher
2024-03-04 17:46:00 - 2024-03-04 17:55:35
Mecidiyeköy metrobüs durağında yürüyen merdiven kazası! Yaralılar var...

İstanbul Mecidiyeköy'deki metrobüs durağında yürüyen merdivenin aniden durması sonucunda 3 kişi yaralandı.

İşbilmez Ekrem yönetimindeki İBB araçları tehlike saçmaya devam ediyor.

Mecidiyeköy'de metrobüs durağındaki yürüyen merdivenin aniden durması sonucu üstündeki vatandaşlar aşağı doğru savruldu. Olayda 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay saat 16.30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre vatandaşlar yürüyen merdivenlerin kullanarak durağa ulaşmak isterken cihaz bilinmeyen bir nedenle aniden durdu. Yürüyen merdivenin aniden durması sonucu üzerindeki vatandaşlar dengesini kaybederek aşağı savruldu.

Ortalığın bir anda karıştığı olayda Seda T., Denizhan K. ve Güney Koreli Kim Shinyong isimli kişiler yaralandı. Panik yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, arızalanan merdiven yetkililer tarafından kullanım dışı bırakıldı. Öte yandan olay sonrası Mecidiyeköy metrobüs durağında yoğunluk meydana geldi.

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