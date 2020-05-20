İBB 19 Mayıs'ı havai fişekli şölenle kutladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kovid -19 salgını sürecine denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, İstanbul Boğazı üzerinde patlatılan havai fişeklerle kutladı.

Akşam 21.05'te başlayan ışık ve hava fişek gösterisi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarından ve İBB TV'den canlı yayınlandı. Ortaköy ve Kuzguncuk sahillerinde konumlanan 3 tekneden, 3 dakika 30 saniye boyunca fırlatılan 100 havai fişek, Boğaz semalarında görsel şölen oluşturdu.

Gösteri öncesinde canlı yayına katılan ve sözlerine, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nden alıntı yaparak başlayan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"19 Mayıs, aslında bir umudun başlangıç günü, bir doğum günü gibi. Ata'mız, İstanbul'dan Samsun'a yola çıktı, milleti uyandırdı ve milletçe bağımsızlık mücadelesi verildi. Ve bu güzel cennet vatanı, bize emanet ettiler; İstanbul'u, Türkiye'mizin doğusunu, batısını, güneyini, kuzeyini… Özgürlükler içerisinde yaşayalım diye, birbirimize saygı duyalım diye. İnşallah, Ramazan Bayramı ve sonrasıyla güzel günlerde bir arada olmak ve önümüzdeki yıl, 19 Mayıs'ı çok daha güzel kutlamak istiyoruz bu güzel şehirde. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun, Kadir Gece'miz mübarek olsun. İstanbulluları ve bütün Türkiye'mizi, cennet vatanımızı saygıyla, minnetle selamlıyorum."