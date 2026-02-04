  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Atina'da mescitlere kilit
Dünya

İbadethaneler kapatılıyor, oturumlar iptal ediliyor! Atina'da mescitlere kilit

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İbadethaneler kapatılıyor, oturumlar iptal ediliyor! Atina’da mescitlere kilit

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris, başkent Atina’da 'ruhsatsız' olduğu gerekçesiyle çok sayıda mescidin kapatılacağını, bu mescitleri yöneten göçmenlerin ise oturum izinlerinin iptal edileceğini açıkladı.

Yunanistan’da Müslümanları ayaklandıracak bir karar alındı. Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris, resmi olarak yalnızca bir caminin bulunduğu başkent Atina'da, "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle çok sayıda mescidin kapatılacağını ve bu mescitlerin idaresini yapan göçmenlerin oturum izinlerinin iptal edileceğini söyledi.

 

Göçmenin oturma izni iptal edildi

Plevris, Mecliste yaptığı konuşmada, Atina'daki bir mescidi yöneten Bangladeşli göçmenin oturma izninin iptal edildiğini ve söz konusu ibadethanenin "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle kapatıldığını kaydetti. Ayrıca Bakan Plevris, Bangladeşli göçmen hakkında sınır dışı kararı alındığını ifade etti.

 

Oturum izninin iptalinin gerekçesi olarak 2025'te yürürlüğe giren ve yasaları çiğneyen göçmenlerin oturum izinlerinin iptal edilmesini öngören yasayı gösteren Plevris, benzer mescit kapatma ve oturum izni iptallerinin ilgili bakanlıkların koordinasyonuyla diğer "ruhsatsız" camiler için de uygulanacağını belirtti.​​​​​​​

 

Atina’da ilk cami 2020’de açıldı

Yıllarca camisi olmayan tek Avrupa başkenti olan Atina'da ilk resmi cami 2020'de Votanikos semtinde açılmıştı.

On binlerce Müslümanın yaşadığı tahmin edilen kentte ibadete açık tek resmi cami olması nedeniyle, Müslümanlar kendi imkanları ile çeşitli semtlerde açtıkları mescitlerde ibadetlerine devam ediyor ancak bu mescitlerden bir kısmı bürokratik nedenlerle "ruhsatsız ibadethane" statüsünde bulunuyor.

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

içimizdeki pontuslualrdan s es cıkmıyor sebeb

türkiyedeki ne kadar rum ermeni kilisesi varsa tamir edildi içimizdeki potuslular ses cıkarmıyor sebeb türk olmamaları

Aykut sen

Kısasa kısas rum kiliselerine vurun kilidi hiristiyanların oturum iznini iptal et postala yunana
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
