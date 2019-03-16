İbadethanede kan dökmek... Kalleş utanır bu kalleşliğinden! Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye yapılan terör saldırısı sonucu 49 kişi şehit oldu, 48 kişiyse yaralandı. Dehşete düşüren katliam, Türkiye'yi ekranlara kilitleyen 'Payitaht Abdülhamid' dizisindeki meşhur sahneyi akıllara getirdi.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki, iki camiye yönelik terör saldırısı düzenledi. Cuma namazında saldırdılar Caniler, cuma namazı için camiye gelen Müslümanlara saldırdı. 49 şehit Olay sırasında 49 Müslüman şehit oldu, 48 kişi yaralandı. Akıllara Payitaht'ın sahnesini getirdi Canilerin, camide düzenlediği mel'un saldırının ardından, akıllara Payitaht Abdülhamid dizisindeki meşhur sahne geldi. Sahnede Abdülhamid, ibadethanede katledilen Müslümanlar için unutulmayacak bir konuşma yapıyor.

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