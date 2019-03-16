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İbadethanede kan dökmek... Kalleş utanır bu kalleşliğinden!

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye yapılan terör saldırısı sonucu 49 kişi şehit oldu, 48 kişiyse yaralandı. Dehşete düşüren katliam, Türkiye'yi ekranlara kilitleyen 'Payitaht Abdülhamid' dizisindeki meşhur sahneyi akıllara getirdi.

16 Mart 2019 Cumartesi 12:29

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki, iki camiye yönelik terör saldırısı düzenledi. 

Cuma namazında saldırdılar

Caniler, cuma namazı için camiye gelen Müslümanlara saldırdı. 

49 şehit

Olay sırasında 49 Müslüman şehit oldu, 48 kişi yaralandı. 

Akıllara Payitaht'ın sahnesini getirdi

Canilerin, camide düzenlediği mel'un saldırının ardından, akıllara Payitaht Abdülhamid dizisindeki meşhur sahne geldi. Sahnede Abdülhamid, ibadethanede katledilen Müslümanlar için unutulmayacak bir konuşma yapıyor. 

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 12:29
  1. Yeni Zelanda
  2. Payitaht Abdülhamid
  3. ibadethane

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  • aa1 sa önce
    7 silahla ibadet için toplanan cocuk-yaşlı-genç-kadın masum insanları öldürürken KORKAK, KAHPE,KALLEŞ, SOYSUZ VE ŞEREFİ OLDUĞU GÖSTERMEK bir tarafta, diğer tarafta ölürken ŞEHİD OLARAK ÖLÜMSÜZLEŞMEK, KENDİNİ SALDIRIYA UĞRAYAN DİĞER MÜSLÜMAN KARDEŞLERİNİN ÖNÜNE SİPER EDEREK KAHRAMANLAŞMAK... bu batıl ve sapık zihniyetin tarihte de bugün de, içimizde ve dışımızda anlayamadıkları yönü bu!

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