Hz. Aişe’yi ağlatan ne idi?

Hz. Aişe annemiz, bir gün ağlamıştı. Rasulullah Efendimiz:

“-Seni ağlatan nedir?” diye sordu.

“-Cehennemi hatırladım ona ağladım. Siz peygamberler kıyamet günü ailenizi hatırlar mısınız?”

“-Üç yerde kimse kimseyi hatırlamaz: Mizanda (kişi) sevabının günahından ağır mı, hafif mi geldiğini öğreninceye kadar. Amel defterlerinin dağıtılması anında; defterinin sağından mı, yoksa solundan mı verilecek olduğunu öğreninceye kadar. Cehennem üzerine kurulmuş olan sırat köprüsünde, üzerinden geçip kurtuluncaya kadar…

(EBU DAVUD)