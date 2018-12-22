Hz. Aişe’yi ağlatan ne idi?
Ebu Davud'un aktardığına göre Hz. Aişe validemiz bir gün ağlamıştır ve Peygamber Efendimiz (sav) ne için ağladığını sorarak açıklamada bulunmuştur.22 Aralık 2018 Cumartesi 12:53
Hz. Aişe annemiz, bir gün ağlamıştı. Rasulullah Efendimiz:
“-Seni ağlatan nedir?” diye sordu.
“-Cehennemi hatırladım ona ağladım. Siz peygamberler kıyamet günü ailenizi hatırlar mısınız?”
“-Üç yerde kimse kimseyi hatırlamaz: Mizanda (kişi) sevabının günahından ağır mı, hafif mi geldiğini öğreninceye kadar. Amel defterlerinin dağıtılması anında; defterinin sağından mı, yoksa solundan mı verilecek olduğunu öğreninceye kadar. Cehennem üzerine kurulmuş olan sırat köprüsünde, üzerinden geçip kurtuluncaya kadar…
(EBU DAVUD)
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