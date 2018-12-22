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Hz. Aişe’yi ağlatan ne idi?

Ebu Davud'un aktardığına göre Hz. Aişe validemiz bir gün ağlamıştır ve Peygamber Efendimiz (sav) ne için ağladığını sorarak açıklamada bulunmuştur.

22 Aralık 2018 Cumartesi 12:53
Hz. Aişe’yi ağlatan ne idi?

Hz. Aişe annemiz, bir gün ağlamıştı. Rasulullah Efendimiz:

 “-Seni ağlatan nedir?” diye sordu.

-Cehennemi hatırladım ona ağladım. Siz peygamberler kıyamet günü ailenizi hatırlar mısınız?

-Üç yerde kimse kimseyi hatırlamaz: Mizanda (kişi) sevabının günahından ağır mı, hafif mi geldiğini öğreninceye kadar. Amel defterlerinin dağıtılması anında; defterinin sağından mı, yoksa solundan mı verilecek olduğunu öğreninceye kadar. Cehennem üzerine kurulmuş olan sırat köprüsünde, üzerinden geçip kurtuluncaya kadar…

(EBU DAVUD)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 12:53
  1. Hz. Aişe
  2. Rasulullah Efendimiz
  3. Mizan
  4. Amel defterleri
  5. Cehennem
  6. sırat köprüsü
  7. EBU DAVUD

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