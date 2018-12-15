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Hz. Aişe’nin Duası

Hz. Âişe’nin (r.a.) okuduğu rivayet edilen dua…

15 Aralık 2018 Cumartesi 10:10
Hz. Aişe’nin Duası

Bütün duaların manalarını içine toplayan cümleler ile dua et, dua ederken şöyle söyle:

Allahım! Halde ve gelecekte bildiğim ve bilmediğim bütün iyilikleri Senden ister, bildiğim ve bilmediğim halde ve gelecekte bütün kötülüklerden Sana sığınırım. Allahım! Cenneti ve Cennete götürecek söz ve işleri Senden ister, Cehennemden ve Cehenneme sürükleyecek söz ve hareketlerden Sana sığınırım. Allahım! Kulun ve Resulün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Senden istediği hayır ve iyilikleri Senden ister ve Sana sığınıp iltica ettiği kötülüklerden, her şeyden ben de Sana sığınırım. Allahım! Benim için takdir ettiğin her şeyin sonunun hayır olmasını Senden, Senin merhametinden dilerim. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi!

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 10:10
  1. Cennet
  2. Cehennem
  3. Hz. Âişe (r.a.)
  4. Hz. Aişe’nin Duası
  5. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

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