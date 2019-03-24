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"Huzurun teminatı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, istikrar ve huzurun teminatının AK Parti ve Cumhur İttifakı olduğunubelirterek, "O yüzden 31 Mart'ta en güçlü desteğinizi bekliyoruz." dedi.

24 Mart 2019 Pazar 08:49
"Huzurun teminatı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti İl Başkanlığınca merkez Şehitkamil ilçesi Aktoprak Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin aziz millete hizmetkar olmak için yola çıktığını ve şerefle yolculuğuna devam ettiğini belirtti.

Millete hakim olmak için değil hizmet etmek için yol yürüdüklerini ifade eden Gül, AK Parti'nin vatandaşların sorunlarını, sıkıntılarını çözerek yoluna devam ettiğini söyledi.

Eski Türkiye'den eser kalmadığına ve ülkenin çok önemli yerlere geldiğine dikkati çeken Bakan Gül, "Eski Türkiye'de yasaklar, istikrarsızlık, memurun, işçinin, çiftçinin derdini düşünmeyen yönetim anlayışı vardı. Eskiden hastane önünde kuyruk, hastane önünde sırası gelmediği için hayatını kaybeden, hatta başörtülü diye hastanede hizmet verilmeyen bir Türkiye fotoğrafı vardı." dedi.

"AK Parti bu anlayışı getirdi"

Bakan Gül, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin eski alışkanlıklara son vererek yeni bir dönem başlattığını belirterek şöyle konuştu:

"AK Parti 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' dedi, bu anlayışı getirdi. AK Parti öncesi her gelen, vatandaşımızın bir sorunu varsa halının altına süpürdü. İşsiz kardeşimin sorunu var, Türkiye'de terör sorunu, özgürlük sorunu var, 'Halının altına süpür.' dendi. AK Parti geldi, Recep Tayyip Erdoğan geldi o halıyı kaldırdı, temizleye temizleye, çöze çöze gidiyoruz. Milletimizin bütün sorunlarını çözerek yolumuza devam ediyoruz. İnşallah bu konuda çok büyük aşamalar katettik ama yetmez, daha fazlasını yapacağız."

AK Parti'nin bir kavgaya, husumete vakti olmadığını vurgulayan Gül, "Biz sevgi için geldik, bizim sevdamız şehrimizi daha fazla büyütmek. Biz sevgi diliyle, biz kuşatıcı bir dille tüm hemşehrilerimizi kucaklayarak yolumuza devam ediyoruz. Prangalardan kurtularak, şehrimizi, ülkemizi daha fazla büyütmenin derdiyle yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gece gündüz millete hizmet etmeye devam ettiğini hatırlatan Gül, önlerinde bir yerel seçimin olduğunu aktardı.

Gül, yerel seçimlerin ardından ülkede 4,5 yıl seçim olmayacağına işaret ederek "Ne var? Geçim var. Benim çiftçi kardeşim için, işçi kardeşim için, esnaf kardeşim için, daha fazla geçimini iyi yapmak için çalışacağız. İşsiz hiçbir gencimiz kalmasın diye gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"İstikrar ve huzurun teminatı AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır"

Türkiye'nin huzurunu bozmak, istikrarını elinden almak isteyenler olduğunu ifade eden Gül, "31 Mart'ta bu oyunları kurmak isteyenlere, Aktoprak'tan öyle bir ders verelim ki sesi Kandil'den duyulsun, sesi Pensilvanya'dan duyulsun. Türkiye'nin büyümesini istemeyenler en büyük dersi 31 Mart'ta sandıkta sizlerin desteğiyle alsın inşallah." dedi.

Bakan Gül, istikrar bozulursa herkesin işinin bozulacağını kaydederek "O yüzden istikrar, hepimiz için en değerli en kıymetli hazinedir. İşte istikrarın, huzurun teminatı da AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır. O yüzden 31 Mart'ta en güçlü desteğinizi bekliyoruz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 08:49
  1. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
  2. AK Parti
  3. Cumhur İttifakı

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Sayın bakan, işin hiç devlet dairesine düşmedi herhalde. Devlet dairelerinde memurların vatandaşı bir dövmediği kaldı, hangi insanı yaşatmaktan bahsediyorsun?

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