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Yerel Huzurevinde oda arkadaşının kafasına bastonla vurduğu yaşlı adam öldü
Yerel

Huzurevinde oda arkadaşının kafasına bastonla vurduğu yaşlı adam öldü

Samsun'un Canik ilçesinde bir huzurevinde oda arkadaşı tarafından kafasına bastonla vurulduğu iddia edilen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 17:24:00 - 2022-11-06 17:35:31
Huzurevinde oda arkadaşının kafasına bastonla vurduğu yaşlı adam öldü

Samsun'da huzurevinde oda arkadaşı tarafından kafasına bastonla vurulduğu iddia edilen yaşlı adam, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'ndeki huzurevinde 10 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rasim Ciğer (90) ile oda arkadaşı Mehmet Ş. (77) arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Mehmet Ş., kendisine baston ile saldırdığını iddia ettiği Rasim Ciğer'in elindeki bastonu alıp kafasına vurdu. Huzurevi görevlileri olaya müdahale etti.

Hastanede hayatını kaybetti

Yaralanan Rasim Ciğer ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı adam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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