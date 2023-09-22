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Yerel Husumetlisini infaz etti!
Yerel

Husumetlisini infaz etti!

Yeniakit Publisher
2023-09-22 16:04:00 -
Husumetlisini infaz etti!

Nevşehir'de bir kişi, husumetlisi olduğu iddia edilen şahsı tabancayla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Derinkuyu ilçesinde meydana gelen olayda aralarında husumet bulunduğu iddia edilen S.Ç. ve H.D., sokak üzerinde tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu S.Ç., yanında bulunan tabancayla H.D.'ye ateş etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde H.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından kaçan S.Ç.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

H.D.'nin ise cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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