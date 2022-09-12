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Yerel Husumetli aileler arasındaki kavgada silahlar konuştu
Yerel

Husumetli aileler arasındaki kavgada silahlar konuştu

Osmaniye'de aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan tartışmada uzun namlulu silahlar kullanıldı. Yaşanan çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-09-12 03:38:00 -
Husumetli aileler arasındaki kavgada silahlar konuştu

Baş Mahalle Mustafa İnce Sokak'ta iddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Uzun namlulu silahlar kullanıldı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte uzun namlulu silahlarında kullanıldığı olayda Ali Uğurlu olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Hatun Canpolat ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

Yaralıların tedavisi sürüyor

Kavgada ismi öğrenilemeyen 3 yaralının da hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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