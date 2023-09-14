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Gündem Husumetin sonu kötü bitti: Silahlı saldırıya silahla karşılık verdi
Gündem

Husumetin sonu kötü bitti: Silahlı saldırıya silahla karşılık verdi

Yeniakit Publisher
2023-09-14 18:40:00 -
Husumetin sonu kötü bitti: Silahlı saldırıya silahla karşılık verdi

Silahlı saldırı düzenleyenleri kurşun yağmuruna tuttu. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralandı.

ADANA’da A.Y., kız meselesi yüzünden husumetli olduğu kişilerin silahlı saldırısına uğradı. A.Y.'nin de tabancayla karşılık vermesiyle çıkan çatışmada saldırıyı düzenleyen Berat Çetiner (25) hayatını kaybederken, Teymen Cantürk (23) ise ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan A.Y., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi Şehit Mustafa Göksal Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre caddede motosikletle ilerleyen Berat Çetiner ile Teymen Cantürk, kız meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan A.Y. ile karşılaştı. Çetiner ile Teymen’in doğrudan tabancayla ateş açtığı A.Y. de tabancayla karşılık verdi. A.Y.’nin silahından çıkan kurşunlar Çetiner’in başına ve Cantürk’ün vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Çatışmadan yara almadan kurtulan A.Y. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Çetiner’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Cantürk ise yoğun bakımda tedaviye alındı. 
Çevrede çalışma yapan polis ekipleri, A.Y.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. A.Y. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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