Husilere ait İHA'yı düşürdüler

İran destekli Husilere ait patlayıcı yüklü insansız hava aracını (İHA), Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından düşürüldü.

Husiler Yemen'den Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran kentine patlayıcı yüklü İHA gönderdi. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, bu İHA'nın düşürüldüğünü bildirdi.

Maliki, yaptığı açıklamada Husilerin patlayıcı yüklü İHA'lar ile sivil yerleşim alanlarını kasten hedef aldığını ve bu şekilde insan haklarını ihlal etmeye devam ettiğini söyledi.

Konuyla ilgili Husilerden henüz açıklama gelmedi.

"Sivillere balistik füze attılar"

Maliki, gece saatlerinde de Husilerin, Necran'daki sivilleri hedef alma amacıyla gönderdiği balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Koalisyon güçleri geçen hafta da üç defa Husilerce gönderilen balistik füze ve insansız hava araçlarını imha ettiklerini açıklamıştı.

Uzun zamandır siyasi istikrarsızlığın devam ettiği Yemen'de, İran destekli Husiler, 2014 yılının Eylül ayından beri Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten beri Yemen hükümetini destekliyor.