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Aktüel

Husiler, Suudi Arabistan sınırı yakınlarında bir keşif uçağı düşürdüklerini iddia etti

Yeniakit Publisher
2020-08-02 18:42:46 -
Husiler, Suudi Arabistan sınırı yakınlarında bir keşif uçağı düşürdüklerini iddia etti

ADEN (AA) - Yemen'deki İran desteki Husiler, ülkenin kuzeyinde Suudi Arabistan sınırı yakınlarında bir keşif uçağı düşürdüğünü öne sürdü.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan'ın Cazan kenti yakınlarında Yemen'in kuzeyindeki Harad kentinde ABD yapımı RQ-20 Puma tarzı bir keşif uçağını düşürdük." ifadesini kullandı.

Seri ayrıca operasyonun, enformasyon merkezi tarafından kaydedildiğini belirtti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda.


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