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Dünya Husiler saldırdı! Kritik liman kullanılamaz hale geldi
Dünya

Husiler saldırdı! Kritik liman kullanılamaz hale geldi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Husiler saldırdı! Kritik liman kullanılamaz hale geldi

Yemen hükümeti, Husilerin balistik füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılarda El-Muha Limanı’nın altyapısının tahrip olduğunu, gemiler ile teknelerin kullanılamaz hale geldiğini açıkladı.

Yemen Ulaştırma Bakanı Muhsin el-Ömeri, Taiz vilayetine bağlı El-Muha ilçesi ve limanına geçen hafta düzenlenen saldırıların yol açtığı hasara ilişkin bilgi verdi.

Ömeri, “Terörist Husilerin geçen hafta balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığı El-Muha Limanı altyapısı tahrip oldu ve limanda demirli gemiler ile tekneler kullanılamaz hale geldi.” dedi.

Ömeri, "Terörist Husilerin geçen hafta balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığı El-Muha Limanı altyapısı tahrip oldu ve limanda demirli gemiler ile tekneler kullanılamaz hale geldi." ifadelerini kullandı.

Husilerin saldırıları sonucu limandaki hangarların yanı sıra idare ve lojmanları oluşturan binaların yandığını aktaran Ömeri, saldırıların ayrıca El-Muha Limanı'nda çalışanlar ve bazı gemi mürettebatlarının hayatını kaybetmesine yol açtığını söyledi.

Yemen'in konumu itibariyle Kızıldeniz, Aden Körfezi ve Babulmendeb Boğazı gibi önemli uluslararası su yollarına uzanan bir ülke olduğunu hatırlatan Ömeri, Yemen devletinin hem ulusal çıkarlarını hem de uluslararası su yollarını koruma anlamında büyük sorumluluklar taşıdığını belirtti.

El-Muha Limanı, Kızıldeniz'e açılan önemli limanlardan biri olarak öne çıkıyor ve Yemen hükümetine bağlı güçlerin kontrolünde bulunuyor.

Husiler, 9 Ağustos'tan itibaren birçok kez El-Muha Limanı ile ilçe merkezini balistik füzeler ve İHA'larla hedef almıştı. Saldırılarda çok sayıda Yemenli hayatını kaybetmiş, birçok kişi de yaralanmıştı.

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