Husiler petrol limanına saldırdı

Yemen'in Hadramevt Valisi Mebhut bin Madi, İran destekli Husilerin, kentteki Ed-Dabbe Limanı'na iki insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini belirtti.

Hadramevt Valisi Bin Madi yerel basına yaptığı açıklamada, Husilerin iki İHA ile Hadramevt ilinin idari merkezi Mukella kentinde bulunan Dabbe Petrol Limanı'nı hedef aldığını belirtti.

İHA'lardan birinin düşürüldüğünü ifade eden Bin Madi, ayrıntılı bilgi vermedi.

Yerel kaynaklar ise limanın hedef alınmasının "ham petrol sevkiyatını taşıyacak ve küresel pazarlara ihraç edecek bir geminin gelişiyle eş zamanlı olmasına" dikkati çekti.

Husilerden yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Dabbe Limanından ham petrol yağmalamaya çalışan bir gemiyi önlemek için küçük bir uyarı olarak saldırıyı gerçekleştirdik."

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.