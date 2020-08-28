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Dünya Husiler duyurdu: Serbest bıraktık
Dünya

Husiler duyurdu: Serbest bıraktık

Yemen'deki Husiler, hükümet güçleri ile yapılan esir takası kapsamında 20 kişiyi serbest bıraktıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 22:12:00 -
Husiler duyurdu: Serbest bıraktık

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, hükümet güçleri ile yapılan esir takası çerçevesinde 20 kişiyi serbest bıraktıklarını açıkladı.

"20 kişi karşılıklı şekilde serbest bırakıldı"

Esir İşleri Ulusal Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtaza, Husilere bağlı El-Mesire kanalına konuşarak hükümet güçleri ile esir takası için alıkonulan 20 kişinin karşılıklı olarak salıverildiğini ifade etti.

Serbest bırakılan Husilerle ilgili ise bilgi verilmedi

Esir İşleri Ulusal Komitesi Başkanı, takasın yerel arabulucular vasıtası ile yapıldığını ifade ederek, hükümet güçlerinin Husileri serbest bırakmasıyla ilgili ise bilgi vermedi.

Konuyla ilgili hükümetten ise henüz bir açıklama gelmedi.

Daha önce de esir takası yapılmıştı

Yemen'de daha önce de hükümetle Husiler arasında yerel ara bulucular aracılığıyla esir takası yapıldığı belirtiliyor.

Taraflar esir takası konusunda anlaşmaya varmıştı

Ülkedeki taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018 tarihlerinde yapılan istişare toplantılarında esir takası, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz konularında anlaşmaya varmışlardı.

Yemen'deki durum

Uzun bir süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran'ın destek olduğu Husiler, 2014'ün Eylül ayından beri başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise 2015 yılının Mart ayından beri Husilere karşı operasyonlar yaparak Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler kimdir?

Husiler Yemen'in yüzde 30'una yakınını oluşturan Zeydi'lerin 1980'li senelerden beri Şii misyonerler tarafından Şiileştirilen koluna verilen isimdir.

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