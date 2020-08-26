Husiler: 58 milyon dolarlık hasar var

Yemen'in kuzeyinde etkilisini gösteren şiddetli yağışların neden olduğu sellerin 58 milyon dolarlık hasara yol açtığı ifade edildi.

Husilere bağlı SABA ajansının haberine göre, Husilerin kontrolündeki Rayima Valisi Faris el-Habbari, Yemen'in kuzeyinde sellerin neden olduğu hasarın 35 milyar riyali (58 milyon dolar civarında) aştığını söyledi.

Sellerin 500 evin yıkımına, tarım arazileri, barajlar ve yollarda büyük zararlara yol açtğını kaydeden Habbari, etkilenenlere yardım ulaştırmaları için uluslararası örgütlere çağrıda bulundu.

Yemen'de ciddi alt yapı yetersizliği çekildiği dolayısıyla bunun şiddetli yağışlar gibi trajik sonuçlar doğurduğu ifade edildi.

Yemen'in bir çok kentinde etkisini gösteren şiddetli yağışların yol açtığı sel, binlerce barınak ve evin de kısmen veya tamamen kullanılamaz hale gelmesine neden olmuştu.