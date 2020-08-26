  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Husiler: 58 milyon dolarlık hasar var
Dünya

Husiler: 58 milyon dolarlık hasar var

Yaşanan seller Yemen'de 58 milyon dolarlık hasara sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 00:36:00 -
Husiler: 58 milyon dolarlık hasar var

Yemen'in kuzeyinde etkilisini gösteren şiddetli yağışların neden olduğu sellerin 58 milyon dolarlık hasara yol açtığı ifade edildi.

Husilere bağlı SABA ajansının haberine göre, Husilerin kontrolündeki Rayima Valisi Faris el-Habbari, Yemen'in kuzeyinde sellerin neden olduğu hasarın 35 milyar riyali (58 milyon dolar civarında) aştığını söyledi.

Sellerin 500 evin yıkımına, tarım arazileri, barajlar ve yollarda büyük zararlara yol açtğını kaydeden Habbari, etkilenenlere yardım ulaştırmaları için uluslararası örgütlere çağrıda bulundu.

Yemen'de ciddi alt yapı yetersizliği çekildiği dolayısıyla bunun şiddetli yağışlar gibi trajik sonuçlar doğurduğu ifade edildi.

Yemen'in bir çok kentinde etkisini gösteren şiddetli yağışların yol açtığı sel, binlerce barınak ve evin de kısmen veya tamamen kullanılamaz hale gelmesine neden olmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'dan Türkiye ve Azerbaycan'a karşı skandal adım!
Dünya

Ermenistan'dan Türkiye ve Azerbaycan'a karşı skandal adım!

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Azerbaycan'a karşı bölgede ordu kurma kararı aldıklarını duyurdu.
CHP’li Başkan Ahmet Aras’ı topa tuttu! Ahlaksız filmleriyle bilinen Müjde Ar’dan yeni hamle
Gündem

CHP’li Başkan Ahmet Aras’ı topa tuttu! Ahlaksız filmleriyle bilinen Müjde Ar’dan yeni hamle

Ahlaksız filmleriyle tanınan sanatçı Müjde Ar, CHP’li Bodrum Belediye Başkanını adeta topa tuttu. Belediye ile davalık olan Müjde Ar, Gürült..
İslam Memiş'ten altın ve gümüşle ilgili flaş açıklamalar
Ekonomi

İslam Memiş'ten altın ve gümüşle ilgili flaş açıklamalar

Altın Piyasaları ve Ekonomi Uzmanı İslam Memiş, yeniakit.com.tr'de soruları yanıtladı. Memiş, altın ve gümüşle ilgili kritik açıklamalarda b..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı