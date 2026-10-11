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Dünya Hürmüz’den çıkan tanker vuruldu: Gemide yangın çıktı
Dünya

Hürmüz’den çıkan tanker vuruldu: Gemide yangın çıktı

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Hürmüz’den çıkan tanker vuruldu: Gemide yangın çıktı

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı’ndan çıkış yapan bir tankerin kimliği belirsiz mühimmatla vurulduğunu bildirdi.

Mürettebatın güvende olduğu açıklanırken, hasarın boyutu ve olası çevresel etkiler henüz belirlenemedi.

UKMTO’nun açıklamasına göre, 10 Ekim’de TSİ 22.20 sıralarında bir geminin kaptanı, saldırıya uğradıklarını bildirdi. Tankerin boğaz çıkışında iskele tarafından isabet aldığı ve gemide yangın başladığı aktarıldı.

Açıklamada mürettebatın güvende olduğu belirtildi. Yangının yol açtığı hasar ile olayın çevre üzerindeki olası etkilerine ilişkin henüz bilgi bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı çıkışında saldırıya maruz kalan geminin iskele tarafından isabet aldığı ve yangın çıktığı belirtildi.

Mürettebatın güvende olduğu vurgulanan açıklamada, gemideki hasarın boyutunun ve olası çevresel etkilerin ise henüz bilinmediği kaydedildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda alternatif güney rotası üzerinden ayrılmaya çalışan bir süper tankerin deniz mayınına çarptığını ve çarpma sonrası patlama meydana geldiğini bildirmişti.

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